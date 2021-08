LICH­TEN­FELS (03.08.2021). Die Umwelt­sta­ti­on Weis­main bie­tet für Kin­der ab sechs Jah­ren am Diens­tag, 10. August 2021, Malen mit Aqua­rell­stif­ten an. Unter Anlei­tung von Elfrie­de Dau­er wird dabei die Blu­me des Jah­res, der Wie­sen­knopf, auf spe­zi­el­lem Büt­ten­pa­pier mit was­ser­ver­mal­ba­ren Aqua­rell­stif­ten fest­ge­hal­ten. Beginn ist am Diens­tag, 10. August 2021, um 10 Uhr. Die Gebühr beträgt fünf Euro. Anmel­dun­gen nimmt die Umwelt­sta­ti­on unter der Tele­fon­num­mer 09575/921455 oder per Mail: umweltstation@​landkreis-​lichtenfels.​de entgegen.