In der Zeit von Diens­tag, 10. August bis ein­schließ­lich Mon­tag, 23. August bleibt die Ser­vice­stel­le der Sozi­al­ver­wal­tung des Bezirks Ober­fran­ken in Bam­berg geschlos­sen. Ledig­lich am Mitt­woch, 11. August sind die Ansprech­part­ner vor Ort. Ab Diens­tag, 24. August ist die Außen­stel­le wie­der zu den übli­chen Zei­ten geöff­net: Mon­tag bis Frei­tag von 8:30 bis 11:30 Uhr. Ein Besuch bedarf der vor­he­ri­gen Kon­takt­auf­nah­me und Ter­min­ab­spra­che. Die Ser­vice­stel­le in der Kaims­gas­se 31 ist tele­fo­nisch unter der Tele­fon­num­mer 0921 7846–2401 erreichbar.

