AGIL-Autoren­füh­rung 2021

Die dies­jäh­ri­ge Autoren-Füh­rung von AGIL mit Dr. Chri­sti­an Fied­ler stellt die zwei jüng­sten Bam­ber­ger Braue­rei­en vor! Mit dem The­ma Hop­fen­han­del star­ten wir in der Hain­stra­ße. Im „Stern­la“ besich­ti­gen wir mit Uwe Stein­metz die Braue­rei und bekom­men unser frisch gezapf­tes Ein­stiegs­bier. Wei­te­re Bier­ge­schich­ten erfah­ren Sie auf dem Weg durch die Alt­stadt ins Sand­ge­biet. Am „Ahörn­la“ begrüßt uns Flo Mül­ler bei sei­ner neu­en Braue­rei und wir pro­bie­ren ein Zwickel­bier. Den Abschluss fin­det die Tour beim drit­ten Bier­stopp in der Alten Hofhaltung.

Teil­neh­mer­zahl ist begrenzt, sichern Sie sich recht­zei­tig Ihre Plätze!