Nach zwei­fa­chem Ver­schie­ben kommt Ange­li­ka Bei­er, Münch­ner Kaba­rett Preis­trä­ge­rin 2019 am 07.08 20.00 Uhr und 08.08. 17.00 Uhr ins nicht mehr lee­re Thea­ter am Hexen­turm mit ihrem ver­hei­ßen­den Pro­gramm Höhe­punk­te zwi­schen Sex und Sech­zig. Für Sams­tag 20.00 Uhr und Sonn­tag 17.00 Uhr gibt es noch Tickets zu 16€ unter unse­rer Thea­ter Hot­line 09561–3517911 für den 70minütigen Auftritt.

Zuvor am Frei­tag, 06.08. um 16.00–18.00 Uhr gibt es den locke­ren out­door Künst­ler-Treff. Die­ses Mal gibt der Pia­nist Andre­as Wolff ein Trep­pen­kon­zert; er spielt Stücke aus sei­nem neu­en preis­ge­krön­tem Album; zwi­schen­durch ist genü­gend Zeit, ihn per­sön­lich ken­nen­zu­ler­nen oder mal in die Räum­lich­kei­ten des Thea­ters am Hexen­turm hineinzuschnuppern.

Details zu den Ange­li­ka Bei­er Auf­trit­ten: 07.08.21 |18:00 und 20:00| Höhe­punk­te – Zwi­schen Sex und 60 – Thea­ter am Hexen­turm (thea​ter​-am​-hexen​turm​.de)