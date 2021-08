Die Öff­nungs­zei­ten der Kreis­bi­blio­thek wer­den in den kom­men­den Wochen feri­en­be­dingt etwas ein­ge­schränkt. Aus den Erfah­run­gen der Vor­jah­re her­aus, in denen die Besu­cher­zah­len wäh­rend der Som­mer­fe­ri­en und der damit ver­bun­de­nen Urlaubs­zeit deut­lich zurück­ge­gan­gen sind, hat man sich für einen redu­zier­ten Betrieb ent­schie­den. Ab dem kom­men­den Mon­tag, 9. August, ist das Team der Kreis­bi­blio­thek an fol­gen­den Zei­ten für sei­ne Kun­din­nen und Kun­den da:

mon­tags, mitt­wochs und frei­tags: 10 bis 14 Uhr

diens­tags und don­ners­tags: 13 bis 17 Uhr

Ab 13. Sep­tem­ber und damit zum Ende der Som­mer­fe­ri­en geht der Betrieb der Kreis­bi­blio­thek zu den sonst übli­chen Öff­nungs­zei­ten im Voll­be­trieb wie­der weiter.