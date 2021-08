Kulm­bach – Es wird dar­auf hin­ge­wie­sen, dass das Land­rats­amt Kulm­bach am Mitt­woch, den 04. August 2021 auf­grund einer Mit­ar­bei­ter­ver­an­stal­tung ab 13:30 Uhr nur ein­ge­schränkt tele­fo­nisch erreich­bar ist. Die­se Rege­lung gilt auch für das Medi­en­zen­trum und das Staat­li­che Schulamt.

Die Dienst­ge­bäu­de (mit Ser­vice­be­reich Kfz-Zulas­sungs- und Füh­rer­schein­stel­le; Annah­me­schluss um 11:45 Uhr) sind am Mitt­woch regu­lär ab 12:30 Uhr für den Publi­kums­ver­kehr geschlos­sen. Die Bau­schutt­de­po­nie in Kirch­leus ist an die­sem Tag ab 12:00 Uhr geschlos­sen. Wir bit­ten Bür­ge­rin­nen und Bür­ger um Verständnis.