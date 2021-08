Bau- und Per­so­nal­we­sen, Haus­halts­fra­gen und vie­ler­lei Abstim­mun­gen zur baye­ri­schen Hoch­schul­po­li­tik – die The­men bei der Kon­fe­renz der Kanz­le­rin­nen und Kanz­ler der Baye­ri­schen Hoch­schu­len für ange­wand­te Wis­sen­schaf­ten sind tra­di­tio­nell viel­fäl­tig. Nun traf sich die Grup­pe auf Ein­la­dung von Dag­mar Pech­stein, Kanz­le­rin der Hoch­schu­le Hof, zu der zwei­tä­gi­gen Jah­res­kon­fe­renz in der Saalestadt.

Kanz­le­rin oder Kanz­ler an deut­schen Hoch­schu­len wer­den die Lei­te­rin­nen und Lei­ter der Hoch­schul­ver­wal­tung genannt. Sie sind die Dienst­vor­ge­setz­ten des nicht­wis­sen­schaft­li­chen Per­so­nals und in die­ser Rol­le zustän­dig für den Haus­halt, die Lie­gen­schaf­ten sowie für Rechts- und son­sti­ge Ver­wal­tungs­auf­ga­ben einer Hoch­schu­le. Dass es bei der Jah­res­kon­fe­renz 2021 in Hof genug The­men zu bespre­chen gab, ver­stand sich beson­ders in die­sem Jahr von selbst: „Ins­be­son­de­re der geplan­te Neu­start nach der Pan­de­mie sorgt natür­lich auch auf Ver­wal­tungs­sei­te bei den Hoch­schu­len für viel Rege­lungs- und Abstim­mungs­be­darf. Dar­über hin­aus stan­den die kom­men­den Ver­än­de­run­gen durch das Baye­ri­sche Hoch­schul­in­no­va­ti­ons­ge­setz und die Umstel­lung auf die dop­pel­te Buch­füh­rung auf dem Pro­gramm der Tagung“, so Hofs Hoch­schul­kanz­le­rin Dag­mar Pech­stein, die ihre Kol­le­gin­nen und Kol­le­gen nach 2005 und 2012 zum drit­ten Mal in Bay­erns Nor­den ein­ge­la­den hat­te. Sie selbst schei­det Anfang näch­sten Jah­res aus ihrem Amt.

Natur­ge­mäß stan­den vie­le Fra­gen zur baye­ri­schen Hoch­schul­po­li­tik auf der Tages­ord­nung der Teil­neh­me­rin­nen und Teil­neh­mer: „Auch die Bewäl­ti­gung der stei­gen­den Stu­die­ren­den­zah­len stellt für die baye­ri­schen Hoch­schu­len nach wie vor eine gro­ße Her­aus­for­de­rung dar, die sich in Stel­len­pla­nung, Haus­halts­pla­nung und Bau­maß­nah­men nie­der­schlägt“, so Dag­mar Pech­stein. An den baye­ri­schen Hoch­schu­len für ange­wand­te Wis­sen­schaf­ten (17 staat­li­che und zwei kirch­li­che Ein­rich­tun­gen) sind der­zeit über 127.000 Stu­die­ren­de eingeschrieben.

Das Pro­gramm der Baye­ri­schen Hoch­schul­kanz­ler­kon­fe­renz wur­de durch einen Besuch des Hofer Untreu­sees abgerundet.