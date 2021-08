Bam­berg – Wie Kli­ma­mo­del­le zei­gen, neh­men Hit­ze­ex­tre­me in Zukunft wei­ter zu. Umso wich­ti­ger ist es, sich dar­auf ein­zu­stel­len und sich und ande­re vor extre­mer Hit­ze zu schüt­zen. Wie das geht, zeigt die Bro­schü­re „Der Hit­ze­knig­ge“, die in allen Apo­the­ken von Stadt und Land­kreis Bam­berg ab sofort kosten­los erhält­lich ist.

„Der Hit­ze­knig­ge ist eine ein­fach, aber kon­kret for­mu­lier­te Hil­fe, die Hit­ze­ge­fah­ren benennt und Emp­feh­lun­gen zum Hit­ze­schutz gibt“, betont Jonas Glü­sen­kamp, Geschäfts­füh­rer der Kli­ma- und Ener­gie­agen­tur Bam­berg. „Die Bro­schü­re ent­hält prak­ti­sche Ver­hal­tens­tipps und Vorbeugemaßnahmen.“

Das Heft wur­de vom Umwelt­bun­des­amt ent­wickelt. Es zeigt auf, wel­che Risi­ken bestehen und vor allem, was man dage­gen tun kann. „Die zuneh­men­de Hit­ze­be­la­stung ‑ wie uns in den letz­ten Tagen wie­der bewusst wur­de ‑ kann dem mensch­li­chen Orga­nis­mus ernst­haft zu schaf­fen machen“, so Land­rat Johann Kalb. Vor allem Älte­re, Kran­ke oder Klein­kin­der sei­en emp­find­li­cher bzw. anfäl­li­ger. Aber auch bei gesun­den Men­schen kön­ne über­mä­ßi­ge Hit­ze zu Erschöp­fung und ein­ge­schränk­ter Lei­stungs­fä­hig­keit füh­ren. „Für alle betrof­fe­nen Grup­pen sind Infor­ma­tio­nen ent­hal­ten, wie man sich schüt­zen kann.“

Die Bro­schü­re liegt bei den Apo­the­ken der Stadt und des Land­krei­ses Bam­berg und bei der Info­thek des Rat­hau­ses am ZOB, Pro­me­na­de­stra­ße 2a,

in Bam­berg aus.

Sie kann auch im Inter­net unter https://​www​.kli​maal​li​anz​-bam​berg​.de/​p​r​i​v​a​t​e​-​h​a​u​s​h​a​l​te/ ein­ge­se­hen bzw. her­un­ter­ge­la­den werden.