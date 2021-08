Die Bun­des­tags­di­rekt­kan­di­da­tin der Grü­nen Tina Prietz leg­te selbst Hand an, als an der zen­tra­len Kreu­zung in Wei­sen­dorf ihr Wahl­kampf­ban­ner auf­ge­hängt wur­de. „Das Ban­ner ist gigan­tisch groß, die Her­aus­for­de­run­gen und The­men im Wahl­kampf sind noch grö­ßer. Wir müs­sen die Kli­ma­kri­se und die sozia­le Ungleich­heit im Land wirk­sam bekämp­fen!“ Unter­stüt­zung erhält die enga­gier­te Kan­di­da­tin von einem hoch­mo­ti­vier­ten Wahl­kampf­team im See­bach­grund. Dort wird Tina Prietz in den näch­sten Wochen noch öfters zu sehen sein, so beim Haus­tür­wahl­kampf, beim Info­stand am 13. August und bei „Kunst im Hof“ am 22. August.