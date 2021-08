Kein Jahr ohne Wein­turm­lauf ist und bleibt die Devi­se des RC Uffen­heim und des TV 1860 Bad Winds­heim e.V.

Der 20. Bad Winds­hei­mer Wein­turm­lauf fin­det im Zeit­raum vom 25. Sep­tem­ber 2021 bis zum 3. Okto­ber 2021 16.00 Uhr als Lauf mit vir­tu­el­ler Wer­tung statt: Nach dem bereits im Jahr 2020 bewähr­ten Mot­to allei­ne lau­fen – gemein­sam hel­fen kön­nen sich die Läu­fer dabei ab sofort unter www​.wein​turm​lauf​.org zur Ver­an­stal­tung anmel­den und wäh­len dabei eine Lauf­dis­zi­plin aus: Ange­bo­ten wer­den der Schü­ler- und Jugend­lauf mit 2,2 km, Nor­dic Wal­king oder Hob­by­l­auf je mit 5,3 km, 10 km Lauf und Halbmarathon.

Jeder Läu­fer läuft in Eigen­ver­ant­wor­tung sei­ne gewähl­te Dis­zi­plin auf einer selbst frei gewähl­ten Strecke, das kann die bekann­te Wein­turm­lauf­strecke sein, muss aber nicht. Das Start- und Ziel­ban­ner wird dabei jedoch zur bes­se­ren Ori­en­tie­rung wie­der auf­ge­baut und die­ses Jahr hof­fent­lich nicht wie­der geklaut! Die vom Läu­fer mit Hil­fe einer Run­ning App selbst gemes­se­ne Zeit wird online ein­ge­ge­ben. Nach Ablauf der Ver­an­stal­tung wird so eine vir­tu­el­le Ergeb­nis­li­ste erstellt und die Teil­neh­mer kön­nen sich ihre Urkun­de her­un­ter­la­den sowie die Bil­der ihres Laufs in den sozia­len Medi­en hoch­la­den. Die Erfah­run­gen des letz­ten Jah­res haben gezeigt: Ein vir­tu­el­ler Wein­turm­lauf ist inter­na­tio­nal mit Teil­neh­mern u.a. aus Öster­reich, Spa­ni­en und den USA, aber es gibt nichts Schö­ne­res als die zufäl­li­gen Begeg­nun­gen auf der regu­lä­ren Wein­turm­lauf­strecke mit Gleich­ge­sinn­ten im leuch­ten­den Wein­turm­lauf T‑Shirt.

Anmel­de­schluss für die Sport­ler, die vor der Ver­an­stal­tung noch das neue Wein­turm­lauf T‑Shirt zuge­sandt bekom­men möch­ten, ist der 12.09.2021. Selbst­ver­ständ­lich kann man sich auch danach wei­ter­hin noch anmel­den, nur ein T‑Shirt Ver­sand ist dann nicht mehr mög­lich. Jeder Läu­fer ist dabei wich­tig, da mit dem Erlös des Lau­fes die gemein­nüt­zi­ge Jugend­ar­beit des RC Uffen­heim unter­stützt wird, z.B. das Pro­gramm Schü­ler in Not oder Klas­se 2000, ein Pro­gramm zur Gesund­heits­för­de­rung sowie Sucht-/Ge­walt­prä­ven­ti­on in Grund­schu­len der Region.

Übri­gens, der näch­ste Bad Winds­hei­mer Wein­turm­lauf soll – wenn mög­lich – am 20. März 2022 wie gewohnt als rea­ler Lauf stattfinden.