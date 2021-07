Unter­mem­bach. Am Frei­tag Mit­tag kam es in der Aura­cher Stra­ße zu einem Ver­kehrs­un­fall zwi­schen zwei PKW. Dabei berühr­ten sich die Außen­spie­gel im Begeg­nungs­ver­kehr. Nur ein Betei­lig­ter hielt an und konn­te ledig­lich noch das Spie­gel­ge­häu­se des ande­ren fest­stel­len. Der ande­re Betei­lig­te, es soll sich um einen schwar­zen Klein­wa­gen han­deln, fuhr davon, ohne sich um den Scha­den zu küm­mern. Hin­wei­se zu die­sem Unfall bit­te an die PI Her­zo­gen­au­rach unter tel. 09132/78090