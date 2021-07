Neun­kir­chen a.Brand. Am vor­he­ri­gen Wochen­en­de hat jemand in der Erlein­ho­fer Stra­ße an einem grau­en Opel Astra die bei­den Hin­ter­rei­fen zer­sto­chen. Der Sach­scha­den wur­de auf ca. 500.- Euro geschätzt. Täter­hin­wei­se nimmt die Poli­zei­in­spek­ti­on Forch­heim unter Tel. 09191/7090–0 entgegen.