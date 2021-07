Von zuhau­se aus arbei­ten – in den Büros von REGIO­MED seit Beginn der Pan­de­mie kei­ne Sel­ten­heit. Die REGIO­MED-KLI­NI­KEN GmbH schließt nun, nach dem Ende der gesetz­li­chen Rege­lung zum Ange­bot von Home-Office eine Betriebs­ver­ein­ba­rung zum mobi­len Arbei­ten für die Büro­ar­beits­plät­ze und sichert so die Situa­ti­on auch recht­lich ab.

Seit Aus­bruch der Coro­na-Pan­de­mie gab es vie­ler­lei Ver­än­de­run­gen, auch in Bezug auf die Mög­lich­kei­ten für orts- und zeit­fle­xi­bles Arbei­ten. Auch der REGIO­MED-Gesund­heits­ver­bund hat es Mit­ar­bei­tern bereits früh­zei­tig in der Kri­se ermög­licht, mobil zu arbei­ten, soweit es die Tätig­kei­ten und die Vor­aus­set­zun­gen erlaubt haben. Die mit der Ein­füh­rung des gesetz­li­chen Home-Office Ange­bo­tes der Bun­des­re­gie­rung kurz­fri­stig abge­stimm­ten inter­nen Rege­lun­gen für mobi­les Arbei­ten wur­den nun nach dem Aus­lau­fen der gesetz­li­chen Rege­lung durch eine Kon­zern­be­triebs­ver­ein­ba­rung kon­kre­ti­siert. Damit ist ein all­ge­mein­gül­ti­ger, fai­rer Rah­men für Arbeitnehmer(-innen) und Arbeit­ge­ber geschaffen.

In der Kon­zern­be­triebs­ver­ein­ba­rung sind sowohl Rege­lun­gen zum hybri­den Arbei­ten hin­ter­legt, das heißt Prä­senz­zei­ten wech­seln sich mit mobi­len Arbeits­zei­ten ab, wie auch Vor­ga­ben zur tech­ni­schen Aus­stat­tung und Fest­le­gun­gen zur Unfall­ver­si­che­rung gere­gelt. Ziel ist es einer­seits, dem Wunsch nach mehr Fle­xi­bi­li­tät für Büro­tä­tig­kei­ten nach­zu­kom­men und als moder­ner Arbeit­ge­ber digi­ta­le Arbeits­mög­lich­kei­ten anzubieten.

Alex­an­der Schmidt­ke, Haupt­ge­schäfts­füh­rer der REGIO­MED-KLI­NI­KEN GmbH spricht sich posi­tiv über die geschlos­se­ne Kon­zern­be­triebs­ver­ein­ba­rung aus: „Das mobi­le Arbei­ten ermög­licht es unse­ren Mit­ar­bei­te­rin­nen und Mit­ar­bei­tern ihre Arbeit und ihre indi­vi­du­el­len Lebens­um­stän­de erfolg­reich zu ver­bin­den. Das mobi­le Arbei­ten hat sich in den ver­gan­ge­nen Mona­ten gut eta­bliert, daher woll­ten wir die digi­ta­len Mög­lich­kei­ten auch über die Kri­se hin­weg für unse­re Mit­ar­bei­te­rin­nen und Mit­ar­bei­ter ermög­li­chen.“ Mar­tin Lücke, Kon­zern­be­triebs­rats­vor­sit­zen­der der REGIO­MED-KLI­NI­KEN GmbH ergänzt: „Wir haben in den ver­gan­ge­nen Mona­ten gute Erfah­run­gen mit dem Arbei­ten aus dem Home-Office gesam­melt, die wir nun zur Absi­che­rung unse­rer Mit­ar­bei­te­rin­nen und Mit­ar­bei­ter in einer Kon­zern­be­triebs­ver­ein­ba­rung fest­hal­ten woll­ten und bei der Haupt­ge­schäfts­füh­rung auf offe­ne Ohren gesto­ßen sind. Trotz der digi­ta­len Mit­tel dür­fen jedoch per­sön­li­che Begeg­nun­gen und die Vor­tei­le eines direk­ten sozia­len Aus­tauschs aber nicht ver­ges­sen wer­den. Home-Office ist kein Arbeits­platz auf Dauer.“