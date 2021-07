Sams­tag 07.08.2021, 12–21 Uhr & Sonn­tag, 08.08.2021, 12–19 Uhr

Extrem lecker wird es am 07. und 08. August 2021 im Aisch-Park-Cen­ter in Höchstadt/​Aisch, wo das Ori­gi­nal Foodtruck Festi­val mit Street­food aus aller Welt zum erst­mals statt­fin­det. Dazu rol­len über Food Trucks und Food­trai­ler an, in deren mobi­len Küchen es nicht nur heiß, son­dern auch kuli­na­risch hergeht.

Das Foodtruck Festi­val lädt ein zum pau­sen­lo­sen Schlem­men, ein Fest ganz im Zei­chen des inter­na­tio­na­len kuli­na­ri­schen Genus­ses. Bei zahl­rei­chen Food Trucks kommt jeder zusam­men, wer am Herd etwas Beson­de­res zu bie­ten hat. In ihren Gerich­ten spie­gelt sich die Viel­falt unter­schied­lich­ster Essens­kul­tu­ren die­ser Welt wie­der. Das Foodtruck Festi­val ver­eint die­se ganz beson­ders reiz­vol­le Mischung an einem Ort und lädt dazu ein, inter­na­tio­na­le Snacks und Gerich­te in einem lebhaften

Rah­men zu erkun­den, zu ent­decken und zu genießen.

Street­food ist Essen, das locker und leicht unter­wegs genos­sen wer­den kann und auf­grund der klei­ne­ren Grö­ße hand­lich ist. Mit Fast Food hat es aller­dings wenig zu tun. Mei­stens ist Fast Food auch Junk Food, wäh­rend Street­food durch­aus nahr­haft ist. Zwei­fels­oh­ne boomt Street­food in den Metro­po­len der Welt. Alle, die ger­ne genie­ßen und ein­mal etwas Neu­es pro­bie­ren wol­len, sind am kom­men­den Wochen­en­de im Aisch-Park-Cen­ter genau rich­tig. Seit eini­gen Jah­ren erle­ben die rol­len­den Fein­schmecker-Küchen einen wah­ren Boom. Die Foodtruck Festi­val Ver­an­stal­tun­gen der letz­ten Jah­re haben einen gro­ßen Besu­cher­an­drang aus­ge­löst. Somit ist davon aus­zu­ge­hen, dass auch dies­mal zahl­rei­che Street­food-Freun­de nach Höchstadt/​Aisch kom­men wer­den. Am Sams­tag von 12- 21 Uhr und am Sonn­tag von 12–19 Uhr gibt es lecker­stes Street­food auf die Hand. Nach über 1 ½ Jah­ren Coro­nabe­ding­ter Zwangs­pau­se ist das Food Truck Festi­val nun mit einem geneh­mig­ten Sicher­heits- und Hygie­nekon­zept wie­der auf Tour. Um die Sicher­heit der Gäste zu gewähr­li­sten, gibt es daher eini­ge Hygie­ne­maß­nah­men, an die sich wäh­rend der Veranstaltung

gehal­ten wer­den müssen.

Es gel­ten hier­bei die glei­chen Rege­lun­gen der Bier­gär­ten & Außengastronomie:

► Gelän­de wird ein­ge­zäunt um die Besu­cher zu beschrän­ken und Kon­takt­da­ten zu ermitteln

► Kon­tak­ter­mitt­lung über LUCA-App, Coro­na Warn App oder analog

► Grö­ße­rer Abstand zwi­schen den ein­zel­nen Foodtrucks & Ständen

► Grö­ße­rer Abstand zwi­schen den Biertischgarnituren

► zahl­rei­che Des­in­fek­ti­ons­spen­der ver­teilt auf dem Gelände

► Mas­ken­pflicht für Besu­cher bei Ansamm­lun­gen und dem Anstehen

Die teil­neh­men­den Foodtrucks kom­men aus ganz Deutsch­land und wer­den inter­na­tio­na­le Spe­zia­li­tä­ten anbie­ten. Egal ob Bur­ger, Pul­led Pork, Pre­mi­um Hot Dogs, Gekoch­tes und Gegrill­tes sowie spe­zi­el­le Spe­zia­li­tä­ten aus dem Smo­ker, Bur­ri­tos oder vega­nes – auf den Spei­se­kar­ten der rol­len­den Küchen wird eini­ges zu fin­den sein, was man sonst nicht so oft ange­bo­ten bekommt. Mit dabei sind in Bad Winds­heim auch ech­te Grö­ßen der Street­food-Sze­ne. Neben dem Lokal­mat­ha­dor Red­Flag BBQ oder

der „Donut­fac­to­ry“, Euro­pas erstem Donutt­ruck, fin­den sich nicht nur regio­na­le Trucks, son­dern auch Food­trends in Höchstadt/​Aisch wie­der. Die Fun­ta­stic GmbH ver­an­stal­tet in die­sem Jahr mehr als 40 Foodtruck Ver­an­stal­tun­gen, pri­mär im frän­ki­schen und süd­deut­schen Raum, in Eigen­re­gie. Aber auch eini­ge wei­ter ent­fern­te Städ­te wer­den mit dem frän­ki­schen Foodtruck-Kon­voi bereist und mit lecke­rem Essen erfreut.