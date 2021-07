Mit der neu gegrün­de­ten Arbeits­ge­mein­schaft „Betrieb & Gewerk­schaft Bam­berg-Forch­heim“ wid­met sich DIE LIN­KE ver­stärkt den The­men Gewerk­schaft, Arbeit und Ren­te. Der Ein­satz für fai­re Löh­ne, star­ke Inter­es­sens­ver­tre­tun­gen in den Betrie­ben und ein Ende der Alters­ar­mut rückt die Beschäf­tig­ten ins Zen­trum der poli­ti­schen Debat­te. Als Sprecher:innen der B&G wur­den Paul Leh­mann, Deni­se van Sus­te­ren und Felix Rösch gewählt. Arbeits­po­li­tisch Inter­es­sier­te sind herz­lich ein­ge­la­den an der Ver­bes­se­rung der Bedin­gun­gen in der Arbeits­welt mit­zu­wir­ken, hier­für muss kei­ne Mit­glied­schaft bei DER LIN­KEN vorliegen.