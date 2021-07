Hil­fe für wert­vol­le und mobi­le Sofort­hel­fer in unse­rer Region

Mit jeweils knapp 12.000 Euro aus dem Rein­ertrag der baye­ri­schen Gewinn­spar­lot­te­rie „Spar­kas­sen-PS-Spa­ren und Gewin­nen“ unter­stützt die Spar­kas­se Forch­heim die wert­vol­le Arbeit von ASB und Lebens­hil­fe in Stadt und Land­kreis Forch­heim. Dr. Ewald Mai­er, der Vor­stands­vor­sit­zen­de der Spar­kas­se Forch­heim, über­gab bei­de Fahr­zeu­ge in Anwe­sen­heit des Ober­bür­ger­mei­sters, Dr. Uwe Kirsch­stein, und des Land­ra­tes, Dr. Her­mann Ulm, an den Geschäfts­füh­rer des ASB Forch­heim, Wal­ter Horsch, sowie den Geschäfts­füh­rer der Lebens­hil­fe Forch­heim, Wolf­gang Badu­ra. „Unse­re Unter­stüt­zung durch zwei Fahr­zeu­ge an ASB und Lebens­hil­fe wird auf die­se Wei­se allen Mit­bür­gern, den zahl­rei­chen frei­wil­li­gen Hel­fern in der Regi­on zu Gute kom­men“, so Dr. Ewald Mai­er aner­ken­nend im Gespräch mit bei­den gemein­nüt­zi­gen Orga­ni­sa­tio­nen, „Gera­de die letz­ten andert­halb Jah­re, in der her­aus­for­dern­den Pan­de­mie-Zeit, wur­de noch deut­li­cher, wel­che wich­ti­ge und wert­vol­le Arbeit bei­de Orga­ni­sa­tio­nen für die Men­schen in unse­rer Regi­on leisten!“

Fahr­zeug für ambu­lan­te the­ra­peu­ti­sche Leistungen

Der Lebens­hil­fe Forch­heim e.V. sieht in erster Linie eine Ver­ant­wor­tung für Men­schen mit gei­sti­ger Behin­de­rung und für deren Ange­hö­ri­ge. Sie bezieht aber auch anders behin­der­te, von Behin­de­rung bedroh­te und nicht behin­der­te Kin­der und Erwach­se­ne in ihr Betreu­ungs­an­ge­bot mit ein und ist jedem ein­zel­nen in glei­chem Maße ver­pflich­tet. Das Fahr­zeug wird für ambu­lan­te the­ra­peu­ti­sche Lei­stun­gen der Früh­för­de­rung im Land­kreis Forch­heim genutzt.

„Es ist mir ein gro­ßes Anlie­gen, mich bei der Spar­kas­se Forch­heim für den VWup! zu bedan­ken. Die­se Spen­de unter­stützt den fle­xi­blen Ein­satz unse­rer Mit­ar­bei­ter der Früh­för­de­rung, unse­re Kin­der zu errei­chen“, so Wolf­gang Badu­ra, Lebens­hil­fe Forch­heim e.V..

Mehr Teil­ha­be und mehr Mobilität

Der ASB RV Forch­heim e.V. und sein gemein­nüt­zi­ges Enga­ge­ment basie­ren auf zwei zen­tra­len Säu­len: dem Wohn­heim für Men­schen mit Behin­de­rung und dem Fahr­dienst. Hin­zu­kom­men die Erste-Hil­fe-Aus­bil­dung, der Besuchs­hun­de­dienst sowie der ambu­lan­te Pfle­ge­dienst und die Tages­pfle­ge in Affal­ter­thal. Der ASB RV Forch­heim e.V. ist Koope­ra­ti­ons­part­ner des Wün­sche­wa­gen Fran­ken und betreibt das Coro­na Test­zen­trum in Forch­heim. Das Impf­zen­trum für den Land­kreis Forch­heim hat die Hilfs­or­ga­ni­sa­ti­on gemein­sam mit der Unter­neh­mung Gesund­heit Forch­heim (UGeF) über­nom­men. Das Spen­den­fahr­zeug hat den Zweck, den Bewoh­nern des Wohn­heims Teil­ha­be am öffent­li­chen Leben zu ermög­li­chen. So kön­nen die Bewoh­ner zusam­men mit einem Mit­ar­bei­ter zum Ein­kau­fen und zu Aus­flü­gen fah­ren. Außer­dem kön­nen die Bewoh­ner zusam­men mit Ihrem Betreu­er pri­va­te Ter­mi­ne mit dem Fahr­zeug wahr­neh­men. Zusätz­lich ermög­licht das Fahr­zeug den Mit­ar­bei­tern Mobi­li­tät bei Ter­mi­nen und Wei­ter­bil­dun­gen im Rah­men der Tätig­keit beim ASB.

„Herz­li­chen Dank an die Spar­kas­se Forch­heim und die Teil­neh­me­rIn­nen des PS-Spa­rens für die groß­ar­ti­ge Unter­stüt­zung, die ein Plus für unse­re Bewoh­ne­rIn­nen und Mit­ar­bei­te­rIn­nen in Punk­to Mobi­li­tät bie­tet. Wir sind stolz, dass unser Ein­satz und der aller Hilfs­or­ga­ni­sa­tio­nen im Land­kreis geschätzt und geför­dert wird“, so der Geschäfts­füh­rer des Arbei­ter-Sama­ri­ter-Bun­des, Wal­ter Horsch.

Weil’s um mehr als Geld geht

Die Spar­kas­se Forch­heim ist wich­ti­ger För­de­rer von Kunst, Kul­tur, Sport und sozia­len Pro­jek­ten in ihrem Geschäfts­ge­biet. Als loka­les Finanz- und Kre­dit­in­sti­tut aller Bür­ger in Stadt und Land­kreis Forch­heim gestal­tet die Spar­kas­se Forch­heim das Leben vor Ort aktiv mit. Denn auch jen­seits von Finanz­ge­schäf­ten nimmt die Spar­kas­se die Ver­ant­wor­tung für eine nach­hal­ti­ge Ent­wick­lung wahr – für die Men­schen, für die Wirt­schaft und für die Umwelt.

„Die unkom­pli­zier­te Sofort­hil­fe für alle Men­schen in unse­rer Regi­on und das gro­ße ehren­amt­li­che Enga­ge­ment in bei­den Ein­rich­tun­gen sind gute Grün­de für unse­re För­de­rung“, so Dr. Ewald Mai­er bei der fei­er­li­chen Über­ga­be der bei­den Fahr­zeu­ge vor Ort. Bei­de Fahr­zeu­ge wur­den für eine all­zeit siche­re Fahrt von Pfar­rer Enno Weidt und Pfar­rer Mar­tin Emge geseg­net. Den musi­ka­li­schen Rah­men gestal­te­ten Trom­pe­ter der Jugend- und Trach­ten­ka­pel­le Neun­kir­chen. Mit der Über­las­sung von zwei Spen­den­fahr­zeu­gen an die gemein­nüt­zi­gen Orga­ni­sa­tio­nen Lebens­hil­fe Forch­heim und den ASB Forch­heim unter­streicht die Spar­kas­se den hohen Stel­len­wert des gesell­schaft­li­chen Engagements.