Wegen Erneue­rung der Fahr­bahn­decke in der Essen­ba­cher Stra­ße fah­ren unse­re Stadt­bus­li­ni­en ab Mon­tag, 9. August 2021 bis Frei­tag, 3. Sep­tem­ber 2021 Umlei­tung über Maximiliansplatz/​Kliniken und die Leo-Hauck-Straße.

Die Hal­te­stel­len Haag­stra­ße, Essen­ba­cher Brücke und Essen­ba­cher Stra­ße wer­den von der Linie 289 Rich­tung Wald­kran­ken­haus nicht bedient. Als Ersatz für die Haag­stra­ße dient die Hal­te­stel­le Mar­tin-Luther-Platz, für die Essen­ba­cher Stra­ße die Hal­te­stel­le Raths­ber­ger Stra­ße. Die Hal­te­stel­len Raths­ber­ger Stra­ße und Essen­ba­cher Stra­ße wer­den von der Linie 290 Rich­tung Am Weg­feld nicht bedient. Als Ersatz dient die Ersatz­hal­te­stel­le in der Leo-Hauck-Stra­ße, bekannt von der Berg­kirch­weih. Die Bau­maß­nah­me ist in den Fahr­plä­nen eingearbeitet.

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen über unse­ren Stadt­bus­ver­kehr erhal­ten Sie unter: https://​stadt​bus​.estw​.de/​a​k​t​u​e​l​l​e​s​-​u​m​l​e​i​t​u​n​gen