„Schlau-wie-nix“ für Kids

Den Lehr­pfad „Schlau-wie-nix“ auf spie­le­ri­sche Wei­se ent­decken, das kön­nen Kin­der im Alter von acht bis elf Jah­ren am 11. August 2021. In Beglei­tung von Gebiets­be­treue­rin Miri­am Völkl und Jen­ni­fer Thiem von der Umwelt­sta­ti­on des Land­krei­ses Lich­ten­fels in Weis­main erle­ben die Kin­der vier Stun­den lang die Natur rund um den Kordigast.

Start ist um 9 Uhr am Kasten­hof in Weis­main. Es wird gebe­ten, dass die Kin­der Brot­zeit, Getränk, wet­ter­fe­ste Klei­dung und festes Schuh­werk mit­brin­gen. Anmel­dun­gen nimmt die Umwelt­sta­ti­on Weis­main ent­ge­gen – per Mail an umweltstation@​landkreis-​lichtenfels.​de oder tele­fo­nisch unter der Num­mer 09575/921455. Die Teil­nah­me­ge­bühr von zwei Euro wird vor Ort eingesammelt.