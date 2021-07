Die Sperr­müll­ab­fuhr im Land­kreis Kulm­bach ist bereits seit 2001 auf Abruf orga­ni­siert, d.h. man muss sich für einen Abhol­ter­min anmel­den. Zwei der in aller Regel im Abstand von 6–8 Wochen zur Ver­fü­gung ste­hen­den Ter­mi­ne pro Grund­stück kann man im Jahr kosten­los in Anspruch neh­men, sofern die­se nicht aus­ge­bucht sind. Muss­te man hier­zu bis­her bei der Sperr­müll-Hot­line anru­fen, so ist dies nun­mehr auch online über den Inter­net­auf­tritt des Land­krei­ses Kulm­bach mög­lich. Der ent­spre­chen­de Link hier­für ist auf der Home­page des Land­krei­ses unter www​.land​kreis​-kulm​bach​.de zu fin­den. Online sind nur Anmel­dun­gen mit der Ter­min­ver­ga­be mög­lich. Auf Wunsch erfolgt Bestä­ti­gung des Ter­mins per E‑Mail. Ände­run­gen, Strei­chun­gen oder Nach­fra­gen zum Ter­min müs­sen nach wie vor tele­fo­nisch über die Sperr­müll-Hot­line abge­wickelt wer­den (09221/707 100).