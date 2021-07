Pre­miè­re Fol­ge 5 auf You­Tube: DIE SEN­DUNG MIT DER KUNST!

Vee­ra Kaski sagt vom Über­set­zen, dass es wie eine Rei­se in ein ande­res Land sei. In Fol­ge 5 unse­rer SEN­DUNG MIT DER KUNST!, die am Frei­tag, den 30.7. Pre­miè­re auf You­Tube fei­ert, stel­len Ihnen Nora-Euge­nie Gom­rin­ger und WEN­DE­VAR­GA die fin­ni­sche Preis­trä­ge­rin des baye­ri­schen Auf­ent­halts­sti­pen­di­ums vor.

Kom­po­ni­stin Petra Stra­hov­nik konn­te Dreh­ar­bei­ten zu einem Musik­vi­deo bei uns rea­li­sie­ren, und wir zei­gen Ihnen das Making-Of dazu. Die Pia­ni­stin Sas­kia Lank­ho­orn sowie Micha de Kan­ter, record­ing engi­neer der Pro­duk­ti­on “Ama­rant­hi­ne”, kom­men dabei eben­falls zu Wort.

Schon fast Klas­si­ker­sta­tus genie­ßen die zwei eif­ri­gen Socken “Fleiss & Schein” von Andre­as Thamm und Claus Wag­ner und der Musi­ker und selbst­er­nann­te Finn­land­fan David Saam spielt ein Ständchen.

Teaser für Fol­ge 5:

Ab Frei­tag, 30.7. um 18:30 Uhr auf unse­rem You­Tube Kanal: you​tube​.com / chan­nel / Inter­an­tio­na­les Künst­ler­haus Vil­la Concordia