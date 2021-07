Näch­ster Bera­tungs­tag für Existenzgründer:innen am 3. August 2021 von 9 bis 16 Uhr

Am Diens­tag, den 3. August 2021, fin­det zwi­schen 9 und 16 Uhr der Bera­tungs­tag für Existenzgründer:innen im IGZ Bam­berg, Kro­nacher Stra­ße 41, statt.

Jeden Monat ver­an­stal­tet das IGZ Bam­berg im Rah­men der Grün­der­agen­tur Bam­berg sei­nen gro­ßen Bera­tungs­tag. In Zusam­men­ar­beit mit der IHK für Ober­fran­ken Bay­reuth, der HWK, den Aktiv­se­nio­ren, Rechts­an­wäl­ten, Steu­er­be­ra­tern, Nota­ren, Patent­an­wäl­ten und vie­len ande­ren Exper:innen besteht für (ange­hen­de) Existenzgründer:innen die Mög­lich­keit, sich in jeweils 45-minü­ti­gen Bera­tungs­ein­hei­ten kosten­lo­sen bera­ten zu las­sen. Aktu­ell fin­det die Bera­tung via Online­mee­ting statt.

Jeweils ab 16 Uhr besteht die Mög­lich­keit mit Expert:innen zu den The­men­ge­bie­ten Recht, Steu­er­recht, Patent­recht, Finan­zie­rung etc. zu sprechen.

Eine Anmel­dung ist unbe­dingt erfor­der­lich und wird unter der Ruf­num­mer 0951–9649-101 bis spä­te­stens 12 Uhr einen Tag vor der Ver­an­stal­tung entgegengenommen.

Wei­te­re Ter­mi­ne 2021:

07.09.2021

05.10.2021

02.11.2021

07.12.2021

Die IGZ Bam­berg GmbH ist eine gemein­schaft­li­che Ein­rich­tung der Stadt Bam­berg und des Land­krei­ses Bam­berg zur För­de­rung von Exi­stenz­grün­dun­gen im gemein­sa­men Wirt­schafts­raum. Das Zen­trum für Inno­va­ti­on und Neue Unter­neh­men gibt Impul­se zur Diver­si­fi­ka­ti­on der vor­han­de­nen Wirt­schafts­struk­tur und för­dert den Tech­no­lo­gie- und Wis­sens­trans­fer zwi­schen den Hoch­schu­len und Unter­neh­men der Region.