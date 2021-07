Das Anna­fest-Krüg­la 2021 erscheint erneut als Son­der-Coro­na-Aus­ga­be: Das limi­tier­te „Seid­la-Fest­krüg­la“ des Forch­hei­mer Malers und Gra­fi­kers Harald Hubl ist auch in die­sem Jahr der Coro­na-Pan­de­mie gewid­met und des­halb sicher­lich ein­ma­lig. Trotz der Absa­ge des belieb­ten Forch­hei­mer Anna­fe­stes ist der Sam­mel­krug für Fei­er­freu­di­ge auch 2021 erhält­lich, und zwar ab sofort!

Auf dem far­ben­fro­hen „Seid­la-Fest­krüg­la“ bringt Hubl zum Aus­druck, wie sehr alle das belieb­te Volks­fest auf den Forch­hei­mer Bier­kel­lern ver­mis­sen: Der aus­ge­kipp­te Krug steht sym­bo­lisch für die aus­ge­kipp­ten Fest­freu­den, vol­ler Weh­mut und in schwarz­weiß erschei­nen die Men­schen den­noch in den mit Absper­run­gen ver­se­he­nen Kel­ler­wald-Schank­stät­ten und seh­nen sich nach ihrem bun­ten Fest. Die­ser „Coro­na­Krug“ dürf­te damit ein ganz beson­de­res Samm­ler­stück werden.

Der För­der­kreis Kai­ser­pfalz e.V. gibt ab sofort das Samm­ler­ob­jekt mit Anna­fest-Motiv her­aus, die Her­stel­lungs­ko­sten über­nimmt die Spar­kas­se Forch­heim. Wer den Fest­krug haben möch­te, soll­te nicht lan­ge über­le­gen, die Auf­la­ge ist limitiert.

Der Krug kann diens­tags bis sonn­tags zu den Öff­nungs­zei­ten (10:00 bis 17:00 Uhr) an der Kas­se des Pfalz­mu­se­ums Forch­heim (Kapel­len­str. 16) und in der Tou­rist­Infor­ma­ti­on in der Kai­ser­pfalz (Kapel­len­str. 16, Mon­tag – Frei­tag: 9:00 – 17:00 Uhr, Sams­tag: 10:00 – 13:00 Uhr) für 15,00 Euro erwor­ben wer­den. Mit­glie­der des För­der­krei­ses erhal­ten das „Krüg­la“ für 10,00 Euro.