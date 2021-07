„Expe­ri­men­te ant­wor­ten“ heißt der Lan­des­wett­be­werb des Baye­ri­schen Staats­mi­ni­ste­ri­ums für Unter­richt und Kul­tus, der die Freu­de am Expe­ri­men­tie­ren und den Natur­wis­sen­schaf­ten bei den Schü­lern wecken soll. Vitus Dann, Lina Fied­ler und Ber­na­det­te Wehr haben sich dazu mit dem The­ma „Scho­ko­la­de – Zum Dahin­schmel­zen“ beschäf­tigt. Zunächst stell­ten sie selb­stän­dig Scho­ko­la­de mit vier ver­schie­de­nen Geschmacks­rich­tun­gen her und lie­ßen die­se anschlie­ßend in ihrem per­sön­li­chen Umfeld testen. Zusätz­lich unter­such­ten sie die phy­si­ka­li­sche Eigen­schaft der Dich­te sowie den Ener­gie­ge­halt ihrer Erzeug­nis­se. Als Aner­ken­nung ihrer Lei­stung erhielt jeder der drei eine Urkun­de aus Mün­chen. Pan­de­mie­be­dingt konn­te in die­sem Jahr kei­ne Super­preis­ver­an­stal­tung stattfinden.