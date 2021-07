Auf Anre­gung der Unte­ren Natur­schutz­be­hör­de am Land­rats­amt wur­de über den Land­schafts­pfle­ge­ver­band Forch­heim das Stütz­ge­rüst der Kas­ber­ger Lin­de erneuert.

Die Kas­ber­ger Lin­de, die ver­schie­dent­lich auch als Kuni­gun­den­lin­de oder Fran­zo­sen­lin­de bezeich­net wird, ist nach unter­schied­li­chen Schät­zun­gen 600 bis 1000 Jah­re alt. Sie gehört damit ver­mut­lich zu den 10 älte­sten Lin­den in Deutsch­land. Wegen Ihres Alters und uri­gem Aus­se­hen ist die Lin­de über­re­gio­nal bekannt. Auch geschicht­lich ist sie bedeut­sam. In der Nähe des Bau­mes wur­den im Mit­tel­al­ter ver­mut­lich Gerichts­ta­ge abgehalten.

Seit bald fünf Jahr­zehn­ten ist die­se Som­mer-Lin­de (Tilia pla­ty­phyllos) über das Land­rats­amt als Natur­denk­mal geschützt. Etwa zur glei­chen Zeit erhielt sie das Stütz­ge­rüst aus Metall­stan­gen, wel­ches bis vor weni­gen Tagen noch die Lin­de zusam­men hielt.

Die alten Metall­stüt­zen waren inzwi­schen aber in die Jah­re gekom­men, teil­wei­se in Stamm und Haupt­ast ein­ge­wach­sen und erfüll­ten ihre Funk­ti­on nicht mehr. Durch die Ver­la­ge­rung des Schwer­punk­tes des Haupt­a­stes hat­ten sich 2 Stüt­zen bereits bedenk­lich geneigt, so dass jeder­zeit mit einem Bruch des Haupt­a­stes gerech­net wer­den muss­te. Das hät­te auch das Ende die­ses Bau­mes bedeutet.

Auf Anre­gung der UNB und des Natur­schutz­wäch­ters Georg Zeisler hat daher der Land­schafts­pfle­ge­ver­band eine Sanie­rung bean­tragt und durch die Regie­rung Ober­fran­ken bewil­ligt bekom­men. Durch­ge­führt haben die Arbei­ten die Baum­pfle­ge­fir­ma Wun­der­baum aus Stöckach/​Igensdorf zusam­men mit der Val­ta-Metall­be­ar­bei­tung-GmbH nach einem Kon­zept vom Tech­ni­schen Büro Eib­ner aus Obermichelbach.

Im Gegen­satz zu den unfle­xi­blen Stüt­zen wird der Haupt­ast über ein Dreibein aus Metall beweg­lich auf­ge­hängt, so dass künf­ti­ge Ände­run­gen der Mas­sen und Schwer­punk­te bes­ser aus­ge­gli­chen wer­den kön­nen und auch der Baum selbst durch Wachs­tum bes­ser reagie­ren kann.

Die Maß­nah­me kostet knapp 20.000 Euro und wird mit 70% aus staat­li­chen Mit­teln über die Regie­rung gefördert.

Sie dient vor allem dem Erhalt des Bau­mes, der hier­durch wei­ter­hin als Lebens­raum für xylo­bio­n­te Käfer, rin­den­be­woh­nen­de Flech­ten- und Moo­sar­ten, Holz­pil­ze, höh­len­brü­ten­de Vogel­ar­ten und Fle­der­mäu­se zur Ver­fü­gung steht.

Andre­as Niedling