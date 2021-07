Abge­ord­ne­te und Grü­ne Stadt­rä­te infor­mie­ren sich über die Ent­wick­lun­gen am Clean Tech Park

Knapp 200 Men­schen hat­ten sich am ver­gan­ge­nen Diens­tag­abend auf dem Max­platz ein­ge­fun­den, um gemein­sam mit Cem Özde­mir und Lisa Badum, Kan­di­die­ren­de der Grü­nen, über Poli­tik zu dis­ku­tie­ren. Auf Bier­deckeln konn­ten die Teil­neh­men­den Fra­gen notie­ren, die die bei­den Abge­ord­ne­ten gemein­sam beant­wor­te­ten. Von Fra­gen zum Rad­we­ge-Aus­bau und Mög­lich­kei­ten ÖPNV attrak­ti­ver zu gestal­ten über Pho­to­vol­ta­ik­an­la­gen zu Land­wirt­schaft: Cem Özde­mir beein­druck­te die Anwe­sen­den mit kla­ren Bekennt­nis­sen zu den Wer­ten der Demo­kra­tie und kon­se­quen­tem Kli­ma­schutz und spar­te gera­de auch beim The­ma Ver­kehrs­po­li­tik nicht mit Kri­tik: „Prio­ri­tät für Herrn Scheu­er und die Bun­des­re­gie­rung ist immer noch der Bau immer neu­er Stra­ßen. Aber wenn wir die STVO end­lich so ändern, dass wir den Kom­mu­nen mehr zutrau­en, dann kann Bam­berg eine Fahr­rad­stra­ße aus­wei­sen, wo man es hier für rich­tig hält, ohne brem­sen­de Vor­ga­ben vom Bund.“

Am Ende hielt Lisa Badum fest: „In vier Jah­ren als klein­ste Oppo­si­ti­ons­frak­ti­on habe ich erlebt, wie fru­strie­rend es sein kann, poli­tisch nicht gehört zu wer­den, obwohl wir gar über­le­bens­wich­ti­ge The­men wie Kli­ma­schutz set­zen. So will ich das nicht mehr erle­ben. Wir brau­chen drin­gend Anschub und Ver­än­de­rung und star­ke Grü­ne im Bun­des­tag kön­nen das leisten.“

Cem Özde­mir ist nicht das erste Mal in Bam­berg. Vor vier Jah­ren besuch­te er im Wahl­kampf unter dem Mot­to „Auf ein Bier mit Özde­mir“ die Sand­stra­ße. „Als frü­he­rer Bier­bot­schaf­ter habe ich mich sehr gefreut, dass Lisa sich wäh­rend der Coro­na­kri­se in Ber­lin für die loka­len Braue­rei­en stark gemacht hat“, lob­te er sei­ne Bun­des­tags­kol­le­gin. Nicht nur des­halb gab es das in Koope­ra­ti­on mit der Hal­lern­dor­fer Braue­rei Ritt­may­er ent­stan­de­ne kli­ma­neu­tra­le Badums Bier für Cem Özde­mir und Besu­che­rin­nen und Besu­cher nach dem Ende der Ver­an­stal­tung zum Dank.

Am dar­auf­fol­gen­den Mor­gen nutz­te Lisa Badum Cem Özde­mirs Besuch in Bam­berg gemein­sam mit Ursu­la Sowa MdL, dem Bam­ber­ger Stadt­rat Wolf­gang Gra­der und der Hall­stadter Stadt­rä­tin Vere­na Luche, um sich über die Fort­schrit­te und Plä­ne des Clean Tech Parks auf dem Miche­lin Gelän­de in Hall­stadt zu infor­mie­ren. Neben dem Hall­stadter Werks­di­rek­tor Chri­sti­an Metz­ger begrüß­te unter ande­rem auch Anish Tane­ja, Prä­si­dent Miche­lin Euro­pa Nord, die Grü­nen Abge­ord­ne­ten: „Wir suchen den Dia­log mit der Poli­tik und hof­fen auch auf einen Umschwung nach der Bun­des­tags­wahl. Wir sind neben unse­ren Aktio­nä­ren eben auch der Regi­on und unse­ren Mit­ar­bei­tern ver­pflich­tet. Mit dem Pro­jekt Clean Tech in Hall­stadt wol­len wir auf­zei­gen: Selbst bei Werk­schlie­ßung müs­sen wir den Men­schen auf­zei­gen, dass es posi­tiv in die Zukunft wei­ter gehen kann“, so Taneja.

Das Clean Tech Pro­jekt, das bereits Finan­zie­rungs­zu­sa­gen von Lan­des­ebe­ne erhielt, kann zum Vor­zei­ge­pro­jekt für die Anpas­sung an Trans­for­ma­ti­ons­pro­zes­se wer­den, die vie­ler­orts bereits im Gan­ge sind. „Es bleibt wie es ist – das gibt es nicht mehr. Denn dann ver­lie­ren wir unse­re Wett­be­werbs­fä­hig­keit und kön­nen bald ganz dicht machen“, for­mu­lier­te es Cem Özde­mir. Auch Lisa Badum fühl­te sich bestä­tigt: „Wir kön­nen hier einen grü­nen Think Tank für nach­hal­ti­ge, in die Zukunft gerich­te­te KMUs schaf­fen.“ Sie sicher­te gemein­sam mit Cem Özde­mir zu, sich für die Unter­stüt­zung von Bun­des­ebe­ne ein­zu­set­zen. Man wer­de in jedem Fall im Dia­log mit Miche­lin bleiben.