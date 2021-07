Die BRO­SE ARE­NA, das Wohn­zim­mer der Pro­fi­bas­ket­bal­ler von Bro­se Bam­berg, beher­bergt seit eini­gen Mona­ten auch das Bam­ber­ger Impfzentrum.

„Es ist kaum ver­ständ­lich, dass die Impf­quo­te in Deutsch­land nur sehr schlep­pend steigt und die Impf­be­reit­schaft spür­bar sinkt“, so Bro­se Bam­berg Geschäfts­füh­rer Phil­ipp Galew­ski. „Fakt ist, dass wir Ende Sep­tem­ber in die neue Bas­ket­ball­sai­son star­ten wer­den und wir uns nichts sehn­li­cher wün­schen, als die Rück­kehr der Fans in die BRO­SE ARE­NA. Fakt ist auch, dass die Imp­fung gegen Coro­na die Wahr­schein­lich­keit für Fans erhöht, im Herbst tat­säch­lich auch live dabei sein zu kön­nen. Dem­nach gehen wir zum jet­zi­gen Zeit­punkt davon aus, dass ein Zutritt nur mit dem Sta­tus ‚geimpft/​genesen‘ mög­lich sein wird. Wir bit­ten des­halb jeden Ein­zel­nen, mög­lichst zeit­nah die Imp­fung vor­zu­neh­men, um bis zum Sai­son­auf­takt durch den voll auf­ge­bau­ten Impf­schutz bestens geschützt mit uns in die neue Spiel­zeit zu gehen.“

Das Impf­zen­trum Bam­berg bie­tet am kom­men­den Sams­tag, 31.07.2021 von 9:00 – 12:00 Uhr einen Fami­li­en­impf­tag für alle Erwach­se­nen und Kin­der ab zwölf Jah­re an. Eine Anmel­dung ist nicht erfor­der­lich, es sind ledig­lich der Impf­pass und Per­so­nal­aus­weis mit­zu­brin­gen. Wei­te­re Infos unter www​.impf​zen​trum​-bam​berg​.de.