Als akti­ver Poli­ti­ker hat sich Franz Schmidt­lein über Jahr­zehn­te in viel­fäl­ti­ger Wei­se vor allem für sei­ne Hei­mat im Forch­hei­mer Raum ein­ge­setzt, an deren Ent­wick­lung ent­schei­dend mit­ge­wirkt und sich dabei nach­hal­tig um das Gemein­wohl in Ober­fran­ken ver­dient gemacht. Bezirks­tags­prä­si­dent Hen­ry Schramm zeich­ne­te ihn in einer klei­nen Fei­er­stun­de in Grä­fen­berg mit der Ehren­me­dail­le des Bezirks Ober­fran­ken in Sil­ber aus.

Hen­ry Schramm beton­te ins­be­son­de­re die 24-jäh­ri­ge Amts­zeit als Erster Bür­ger­mei­ster von Hetz­les, auf die Franz Schmidt­lein zurück­blicken kann: „Sie haben in Ihrer Gemein­de Wer­te geschaf­fen, die blei­ben und die Ent­wick­lung dort über ein Vier­tel­jahr­hun­dert maß­geb­lich geprägt. Sie stan­den stets zur Ver­fü­gung, wenn es dar­um ging, Ver­ant­wor­tung für die Gesell­schaft zu über­neh­men. Dafür gebührt Ihnen unser aller Respekt.“

Als gelern­ter Maschi­nen­bau­tech­ni­ker war Franz Schmidt­lein als tech­ni­scher Ange­stell­ter im Qua­li­täts­ma­nage­ment tätig. Bereits von 1990 bis 1996 agier­te er als Drit­ter Bür­ger­mei­ster in sei­ner Hei­mat­ge­mein­de bis er schließ­lich von 1996 bis 2020 als Erster Bür­ger­mei­ster die Geschicke lenk­te. In die­ser Zeit war es sein erklär­tes Ziel, das Kul­tu­rel­le und Histo­ri­sche in der Gemein­de Hetz­les zu erhal­ten und die Gemein­de zukunfts­fä­hig zu gestal­ten. Dies gelang ihm durch den Neu­bau eines Kin­der­gar­tens und eines Feu­er­wehr­ge­rä­te­hau­ses, die Sanie­rung der Grund­schu­le, den Aus­bau der Gemein­de­ver­bin­dungs­stra­ßen, den Bau von Rad­we­gen oder die Gestal­tung des Kir­chen­um­fel­des im Rah­men der Städ­te­bau­för­de­rung. Auch auf über­ört­li­cher Ebe­ne hat er als lang­jäh­ri­ges Kreis­tags­mit­glied in Forch­heim, davon 10 Jah­re als Frak­ti­ons­vor­sit­zen­der der Frei­en Wäh­ler, oder als Mit­glied der Schul­ver­bands­ver­samm­lung der Gemein­den Neun­kir­chen, Dormitz, Hetz­les und Klein­sen­del­bach den Raum Forch­heim mitgestaltet.