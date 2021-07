Der jeden Sams­tag auf dem Max­platz statt­fin­den­de Bam­ber­ger Bau­ern­markt zieht vor­über­ge­hend um. Grund ist das Blues & Jazz Festi­val auf dem Max­platz. Daher fin­det der Markt am Sams­tag, 31. Juli, und am Sams­tag, 7. August an sei­nem ursprüng­li­chen Stand­ort an der Nörd­li­chen Pro­me­na­de statt.

Die Öff­nungs­zei­ten blei­ben unver­än­dert von 8- 13 Uhr.