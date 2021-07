Bam­berg – Die Kul­tur kehrt zurück auf die Büh­nen in der Stadt und im Land­kreis Bam­berg. 60 Live Kon­zer­te sind geplant beim 14. Inter­na­tio­na­len Tucher Blues- & Jazz­fe­sti­val 2021.

Mit Frontm3n, Andre­as Küm­mert, MIU, The Bluesa­no­vas, Kai Strauss, Mayi­to Rive­ra, Van­ja Sky, Syd­ney Ellis, Ste­pha­nie Lot­ter­mo­ser und vie­len ande­ren mehr spie­len die zur Zeit erfolg­reich­sten und bekann­te­sten Jazz und Blues Künstler*innen ab Frei­tag, den 30. Juli 2021, in Bam­berg. Nach der Absa­ge von Deutsch­lands größ­tem ein­tritts­frei­en Open Air Blues- & Jazz­fe­sti­val im ver­gan­ge­nen Jahr, haben wir in den ver­gan­ge­nen Mona­ten gemein­sam gelit­ten, gekämpft, ver­han­delt und gehofft, dass das belieb­te TUCHER Blues- & Jazz­fe­sti­val zumin­dest in die­sem Jahr wie­der statt­fin­den kann. Vor dem Hin­ter­grund der deut­lich gesun­ke­nen 7‑Ta­ge-Inzi­den­zen in der Regi­on und eines aus­ge­feil­ten Durch­füh­rungs­kon­zep­tes, wird es 2021 weitergehen.

Auf­grund der ver­än­der­ten Auf­la­gen neh­men die Ver­an­stal­ter in die­sem Jahr jedoch eine Schutz­ge­bühr von 10 Euro pro Kon­zert. Um den Cha­rak­ter der ein­tritts­frei­en Ver­an­stal­tung zu behal­ten, erhal­ten aller­dings alle Besu­cher einen gleich­wer­ti­gen Ver­zehr­gut­schein über 10 Euro. Das aus­ge­zeich­ne­te Festi­val wird am 30.7.2021 um 17 Uhr, mit dem Kon­zert der „Jazz­com­bo der Bun­des­po­li­zei“ beim „Jazz auf der Böh­mer­wie­se“, begin­nen. Wir möch­ten von unse­rem Festi­val ein deut­li­ches, posi­ti­ves und nach­hal­ti­ges Signal aus­sen­den, dass die ein­zig­ar­ti­ge und leben­di­ge Open-Air-Kul­tur sowie unse­re viel­fäl­ti­ge Kul­tur­land­schaft, nach der Coro­na-Pan­de­mie, wie­der zurück ist.

Ein „Highli­te Event“ mit inter­na­tio­na­len Stars, regio­na­len Top-Bands und loka­len New­co­mern so prä­sen­tiert sich die Ver­an­stal­tung in Bam­berg. Nie zuvor haben sich so vie­le her­aus­ra­gen­de Blues- und Jazz­künst­ler um einen Auf­tritt beim Bam­ber­ger Festi­val bewor­ben. Anmel­dun­gen sind ent­we­der Online mög­lich über: www​.Tucher​-Festi​val​.de oder an der Tages­kas­se beim Festival.