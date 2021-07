Nach vier Spiel­zei­ten ohne Heim­recht im Pokal, darf medi bay­reuth end­lich ein­mal wie­der ein Pokal­spiel auf eige­nem Par­kett bestrei­ten. Wie die Aus­lo­sung für das Ach­tel­fi­na­le um den Magen­t­aS­port BBL Pokal heu­te ergab, emp­fängt das Team von Head Coach Raoul Kor­ner in der ersten Run­de die Ham­burg Towers in der Ober­fran­ken­hal­le. Gleich als erste Kugel hol­te Los­fee und Schwer­ge­wichts­hoff­nung im Boxen Nel­vie Tia­fack die Kugel der HEROES OF TOMOR­ROW aus dem Los­topf. Die Ach­tel­fi­nal­spie­le wur­den von der easy­Credit BBL auf das Wochen­en­de vom 2. bis zum 3. Okto­ber 2021 terminiert.

Alle Ach­tel­fi­nal­spie­le im Magen­t­aS­port BBL Pokal auf einen Blick:

medi bay­reuth vs. Ham­burg Towers

FRA­PORT SKY­LI­NERS vs. EWE Bas­kets Oldenburg

FC Bay­ern München vs. Bro­se Bamberg

s.Oliver Würzburg vs. SYN­TAI­NICS MBC

NINERS Chem­nitz vs. ratio­pharm ulm

HAKRO Mer­lins Crails­heim vs. MHP RIE­SEN Ludwigsburg

Bas­ket­ball Löwen Braun­schweig vs. BG Göttingen

ALBA BER­LIN vs. Tele­kom Baskets

Die wei­te­ren Ter­min im Magen­t­aS­port BBL Pokal:

Pokal-Vier­tel­fi­na­le: 13. oder 14. Novem­ber 2021

TOP FOUR: 19. und 20. Febru­ar 2022