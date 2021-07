Grä­fen­berg – Die FDP Forch­heim hat ihren ersten länd­li­chen Orts­ver­band FDP Igensdorf/​Oberland gegründet.

Der Land­tags­ab­ge­ord­ne­te und Kreis­vor­sit­zen­de Seba­sti­an Kör­ber lud am Sams­tag zur Grün­dung des Orts­ver­bands Igensdorf/​Oberland in die Gast­wirt­schaft Lin­den­bräu in Grä­fen­berg ein. Das Gebiet des neu­en Orts­ver­bands umfasst die Gemein­den Igen­s­dorf, Wei­ßeno­he, Grä­fen­berg, Hilt­polt­stein, Göß­wein­stein, Egloff­stein und Obertrubach.

„Ich freue mich außer­or­dent­lich, dass wir nun als FDP die The­men der Gemein­den und des länd­li­chen Raums ange­hen kön­nen“, so der frisch gewähl­te Vor­sit­zen­de Domi­nik Win­kel. Er füg­te wei­ter an: „Dies fängt bei dem Dau­er­the­ma Auf­klä­rung der Lin­del­berg­hal­le in Igen­s­dorf und den damit ver­bun­de­nen Finan­zen an, geht wei­ter mit der Frisch­was­ser­ver­sor­gung der pri­va­ten Haus­hal­te oder der Zwei­zü­gig­keit der Grund­schu­le Grä­fen­berg und hört nicht erst bei der Bahn­ver­bin­dung Grä­fen­berg / Nürn­berg und den mög­li­chen Aus­bau nach Erlan­gen auf. Es gibt nicht nur im Bund viel, was wir ange­hen wol­len und müssen!“.

Der neue Vor­stand besteht neben dem Vor­sit­zen­den aus den bei­den Igen­s­dor­fern Chri­sto­pher Bross und Mario Distl. Kom­plet­tiert wird das Team durch den Wei­ßeno­her Küchen­chef Mat­thi­as Schnei­der. Im Anschluss an den offi­zi­el­len Teil fand der erste Stamm­tisch statt, auf dem schon flei­ßig über die Zukunft der Gemein­den gespro­chen wur­de. „Wir wol­len einen regel­mä­ßi­gen Stamm­tisch eta­blie­ren, zu dem sich jeder dazu­ge­sel­len kann. Natür­lich wird hier die Bun­des­po­li­tik The­ma sein, möch­ten uns jedoch auch vor allem auf die poli­ti­schen Mög­lich­kei­ten und die Her­aus­for­de­run­gen vor Ort kon­zen­trie­ren“, so der stell­ver­tre­ten­de Vor­sit­zen­de Chri­sto­pher Bross.

Der näch­ste Stamm­tisch wird am 08.08.2021 um 18 Uhr im Bier­gar­ten „zur Lin­del­berg­hal­le“, Egloff­stei­ner Str. 7 in Igen­s­dorf stattfinden.