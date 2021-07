Göss­wein­stein. Zur Bür­ger­ver­samm­lung im Hotel-Gast­hof Stern waren 24 Bür­ge­rin­nen und Bür­ger erschie­nen die mit Bür­ger­mei­ster Hanngörg Zim­mer­mann (FW) rege über aktu­el­le The­men dis­ku­tier­ten. Von den Markt­ge­mein­de­rä­ten war nur Caro­lin Kel­ler (FW) anwe­send. Kri­tik gab es Anfangs der Ver­samm­lung über die Infor­ma­ti­ons­po­li­tik im Zusam­men­hang mit der lang­wie­ri­gen Bau­maß­nah­me der Göß­wein­stei­ner Orts­durch­fahrt die des­halb für län­ge­re Zeit kom­plett gesperrt ist. Im Ort wird bekannt­lich die Was­ser­lei­tung der Wiesent­grup­pe erneu­ert. Die­se Gele­gen­heit nutz­te Fer­di­nand Hasel­mei­er dazu, für eine Orts­um­ge­hung Göß­wein­stein über den Fin­ster­weg zu wer­ben. Zumal Zim­mer­mann mit­ge­teilt hat­te, dass im kom­men­den Jahr auch wegen der Kanal­sa­nie­rung wie­der mit Behin­de­run­gen in der Orts­durch­fahrt zu rech­nen sei. Hasel­mei­er stell­te dazu den Antrag das der Fin­ster­weg, der der­zeit als Umge­hungs­stra­ße rege genutzt wird, die Fahr­bahn zu ertüch­ti­gen und gering­fü­gig zu ver­brei­tern. „Bei mei­nem Antrag han­delt es sich nicht um die Umge­hungs­stra­ße, die vom Staat mit­fi­nan­ziert wird, son­dern um eine Ent­la­stungs­stra­sse oder Orts­um­ge­hung Light über den Fin­ster­weg mit einer gering­fü­gi­gen Ver­brei­te­rung und Befe­sti­gung der bestehen­den Fahr­bahn­decke“, so Hasel­mei­er. Wäh­rend einer der jüng­sten Gemein­de­rats­sit­zun­gen hat­te Zim­mer­mann Aus­bes­se­rungs­ar­bei­ten am Fin­ter­weg abge­lehnt. Mit 14 : 10 Stim­men stimm­ten die anwe­sen­den Bür­ger Hasel­mei­ers Antrag dahin­ge­gend zu, dass das The­ma „Fin­ster­weg“ wäh­rend einer der näch­sten Markt­ge­mein­de­rats­sit­zun­gen behan­delt wer­den soll. Her­mi­ne Haas wünsch­te sich, das die Stel­le des Senio­ren­be­auf­trag­ten neu besetzt wird. Eben­falls not­wen­dig sei die Bestel­lung eines Jugend­be­auf­trag­ten. Dies wur­de auch von Bür­ger­mei­ster Zim­mer­mann als not­wen­dig erach­tet. Wei­te­re Dis­kus­si­ons­punk­te waren die Fels­frei­le­gung mit dem Fäl­len fast aller Bäu­me am Gern­er­fels, der teil­wei­se schlech­te Zustand der Wan­der­we­ge und das Höhenschwimmbad.