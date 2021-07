Ab Frei­tag (30. Juli) ist die Orts­durch­fahrt Ere­mi­ten­hof wegen einer Bau­stel­le kom­plett gesperrt. Für die Bewoh­ner des Stadt­teils Seul­bitz und für die Gäste der Lohen­grin Ther­me bie­ten die Stadt­wer­ke Bay­reuth einen Shut­tle-Ver­kehr an.

Bay­reuth – In den Som­mer­fe­ri­en (30. Juli bis 10. Sep­tem­ber) erneu­ern die Stadt­wer­ke Bay­reuth in der Ere­mi­ten­hof­stra­ße die Was­ser­lei­tung, wes­halb die Orts­durch­fahrt Ere­mi­ten­hof in die­sem Zeit­raum kom­plett gesperrt wer­den muss. Anlie­ger errei­chen ihre Häu­ser wäh­rend der Bau­ar­bei­ten über die Wun­au­stra­ße. Für den Durch­gangs­ver­kehr ist eine Umlei­tung aus­ge­schil­dert: Sie führt stadt­aus­wärts über die Königs­al­lee, Kem­nather Stra­ße, B 22, Neun­kir­chen und Neun­kirch­ner Stra­ße zur Seul­bit­zer Stra­ße und umge­kehrt. Zusätz­lich wird aus Rich­tung Wei­den­berg kom­mend eine Umlei­tung über die St 2463 und die B 22 ausgeschildert.

Auch für die Fahr­gä­ste des Stadt­bus­ver­kehrs erge­ben sich im Zeit­raum vom 30. Juli bis 10. Sep­tem­ber Ver­än­de­run­gen: Die Hal­te­stel­le ‚Ere­mi­ten­hof‘ der Linie 303 ent­fällt. Die nächst­ge­le­ge­ne Hal­te­stel­le, die die Bus­se der Stadt­wer­ke Bay­reuth errei­chen kön­nen, ist die Hal­te­stel­le ‚Park­platz Ere­mi­ta­ge‘. Fahr­gä­ste, die nach Seul­bitz möch­ten, bit­ten die Stadt­wer­ke die Linie 307 nach Aichig zu neh­men. Von dort aus pen­delt von Mon­tag bis Frei­tag ein Shut­tle-Bus. Wochen­tags ab 19 Uhr sowie sams­tags und sonn­tags bie­ten die Stadt­wer­ke ein Anruf-Lini­en-Taxi. Die Stadt­wer­ke bit­ten, das Anruf-Lini­en-Taxi spä­te­stens 60 Minu­ten vor der fahr­plan­mä­ßi­gen Abfahrt unter der Tele­fon­num­mer 0921 20208 zu bestel­len. Zudem bit­ten die Stadt­wer­ke ihre Fahr­gä­ste, die genau­en Abfahrt­zei­ten den geän­der­ten Fahr­plä­nen zu ent­neh­men, die an den betrof­fe­nen Hal­te­stel­len hängen.