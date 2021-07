Gemein­sam mit dem Iwa­le­wa­haus Bay­reuth zeigt die Stadt­bi­blio­thek von Mitt­woch, 4. August, bis 11. Sep­tem­ber in der Gale­rie des RW21 eine Aus­stel­lung mit dem Titel „Page­tur­ners: Com­mu­nal lite­ra­tu­re spaces and their makers. – Ein neu­es Kapi­tel: Kom­mu­na­le Räu­me für Lite­ra­tur und ihre Macher/​innen“. Über­all auf der Welt ver­än­dern Men­schen ihr Zusam­men­le­ben auf­grund von Büchern: Durch öffent­li­che Biblio­the­ken, Lese­clubs und durchs Geschich­ten­er­zäh­len. In Koope­ra­ti­on mit der Stadt­bi­blio­thek Bay­reuth, dem Sowe­to Book Café und der Sophia­town Youth Crew und dem Iwa­le­wa­haus schla­gen immer mehr Men­schen in ihren Com­mu­nities ein neu­es Kapi­tel auf.