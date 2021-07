Herr tech­ni­scher Amt­mann Lothar Schardt über­gibt die Lei­tung der Stra­ßen­mei­ste­rei Coburg an Herrn Ober­stra­ßen­mei­ster Han­nes Rußner.

Bei bestem Wet­ter konn­te der Wech­sel der Lei­tung der Stra­ßen­mei­ste­rei Coburg mit einer fei­er­li­chen, sym­bo­li­schen Schlüs­sel­über­ga­be unter Ein­hal­tung der gel­ten­den Coro­na-Schutz­maß­nah­men auf dem Gelän­de der Stra­ßen­mei­ste­rei Coburg gefei­ert werden.

In sei­ner Abschieds­re­de bedank­te sich Herr Lothar Schardt bei sei­nen Mit­ar­bei­te­rin­nen und Mit­ar­bei­tern und fand eine tref­fen­de Meta­pher: „Als Stra­ßen­mei­ster fühlt man sich manch­mal wie ein Fuß­ball­trai­ner. Man muss genau pla­nen, wo und wie man wel­ches Team ein­setzt und auf kurz­fri­sti­ge Her­aus­for­de­run­gen mit tak­ti­schen Ver­än­de­run­gen reagieren.“

Nach sei­ner Aus­bil­dung als Bau­zeich­ner und vie­len Jah­ren als Berufs­sol­dat bei der Bun­des­wehr, wech­sel­te Herr Schardt 1994 in die Staats­bau­ver­wal­tung. Nach sei­ner Aus­bil­dung zum Stra­ßen­mei­ster in der Stra­ßen­mei­ste­rei Kro­nach war er zunächst als Stra­ßen­mei­ster bei der Auto­bahn­mei­ste­rei Thur­nau tätig. Im Sep­tem­ber 2006 wech­sel­te er in sei­ne jet­zi­ge Funk­ti­on als Lei­ter der Stra­ßen­mei­ste­rei Coburg und konn­te im Juni 2019 sein vier­zig­jäh­ri­ges Dienst­ju­bi­lä­um fei­ern. Nun ver­ab­schie­det sich Herr Schardt in den Ruhestand.

Die Bereichs­lei­te­rin für den Stra­ßen­bau, Frau Kat­rin Roth dank­te ihm im Namen des Staat­li­chen Bau­am­tes Bam­berg für die gelei­ste­te Arbeit und wünscht ihm alles Gute und viel Gesundheit.

Als sein Nach­fol­ger über­nimmt Herr Ober­stra­ßen­mei­ster Han­nes Ruß­ner ab sofort die Lei­tung der Stra­ßen­mei­ste­rei Coburg.

Herr Ruß­ner, begann sei­nen Dienst in der Staats­bau­ver­wal­tung im Jahr 1998 bei der Stra­ßen­mei­ste­rei Hof. Nach sei­ner Aus­bil­dung zum Stra­ßen­mei­ster war er zunächst als Stra­ßen­mei­ster in der Auto­bahn­mei­ste­rei Erbshausen/​Oberthulba und anschlie­ßend in der Stra­ßen­mei­ste­rei Bad Staf­fel­stein tätig. Nach einem Wech­sel zum Staat­li­chen Bau­amt Bay­reuth im Jahr 2019, kehrt er nun in Lei­tungs­funk­ti­on zum Staat­li­chen Bau­amt Bam­berg zurück.

Das Staat­li­che Bau­amt Bam­berg wünscht ihm viel Erfolg in der neu­en Position.

Die Stra­ßen­mei­ste­rei Coburg betreut das Bun­des- und Staats­stra­ßen­netz im Land­kreis Coburg und die Staats­stra­ßen in der Stadt Coburg. Sie sorgt für die Ver­kehrs­si­cher­heit auf den Stra­ßen, indem sie die Stra­ßen inklu­si­ve Aus­stat­tung im Zustän­dig­keits­be­reich in Stand hält, rei­nigt, repa­riert und bei­spiels­wei­se den Win­ter­dienst verrichtet.

Als Beson­der­heit betreut die Stra­ßen­mei­ste­rei Coburg zusätz­lich für die Auto­bahn GmbH des Bun­des einen Teil der Bun­des­au­to­bahn A73 von der Lan­des­gren­ze Thü­rin­gen bis zur Anschluss­stel­le Ebersdorf.