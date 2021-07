Am Don­ners­tag, 29. Juli 2021, ab 18 Uhr besucht der Vor­sit­zen­de der CDU/C­SU-Frak­ti­on im Deut­schen Bun­des­tag Ralph Brink­haus, MdB auf Ein­la­dung des hie­si­gen Wahl­kreis­ab­ge­ord­ne­ten Ste­fan Mül­ler den Wahl­kreis Erlangen.

Brink­haus und Mül­ler spre­chen und dis­ku­tie­ren bei der Wahl­kampf­auf­takt­ver­an­stal­tung der CSU zur Bun­des­tags­wahl im Restau­rant Heim­kan­ti­ne am Wei­hers­bach­ge­län­de in Her­zo­gen­au­rach, Am Wei­hers­bach 1 zum The­ma „Neu­staat – Deutsch­land moder­ni­sie­ren, damit Gutes bleibt“.

MdB Ste­fan Mül­ler: „Die Coro­na-Pan­de­mie hat deut­lich gemacht, dass unser demo­kra­ti­sches Gemein­we­sen sta­bil und lei­stungs­fä­hig ist, aber in man­chen Berei­chen auch ein nicht uner­heb­li­cher Moder­ni­sie­rungs­be­darf besteht. Unse­re Reform­vor­schlä­ge zur Erneue­rung des Lan­des stel­len wir an die­sem Abend zur Dis­kus­si­on.“ Inter­es­sier­te kön­nen die Ver­an­stal­tung auch online live via Face­book auf https://​face​book​.com/​s​m​u​e​l​l​e​r​mdb verfolgen.

Bei der Ver­an­stal­tung vor Ort gel­ten stren­ge Coro­na-Regeln mit ver­pflich­ten­der Kon­takt­da­ten­re­gi­strie­rung und eine maxi­ma­le Besu­cher­zahl von 250 Per­so­nen! Auf dem gesam­ten Gelän­de herrscht Mas­ken und Abstands­pflicht. Per­so­nen mit erkenn­ba­ren Erkäl­tungs­sym­pto­men kön­nen nicht ein­ge­las­sen werden.