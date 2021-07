Poli­zei­in­spek­ti­on Coburg

76-jäh­ri­ger Cobur­ger wei­ter­hin vermisst

COBURG. Trotz umfang­rei­cher Such­maß­nah­men in Stadt und Land­kreis Coburg konn­ten die Ein­satz­kräf­te von Poli­zei, Ret­tungs­dienst und Was­ser­wacht den ver­miss­ten Uwe Zim­mer­mann aus Rögen bis­lang nicht auffinden.

Mit Unter­stüt­zung der Bereit­schafts­po­li­zei aus Würz­burg, den poli­zei­li­chen Per­so­nen­such­hun­den sowie einem Poli­zei­hub­schrau­ber wur­de die Such­maß­nah­men der Cobur­ger Poli­zei­in­spek­ti­on vom Sonn­tag am Mon­tag mit noch­mals ver­stärk­ten Kräf­ten fort­ge­setzt. Am Mon­tag­nach­mit­tag kamen zudem Per­so­nen­such­hun­de des Ret­tungs­dien­stes sowie die Was­ser­wacht zum Ein­satz. Die Such­maß­nah­men gin­gen auch in der Nacht wei­ter und wer­den am heu­ti­gen Diens­tag­mor­gen fortgesetzt.

Die Cobur­ger Poli­zei­in­spek­ti­on bit­tet die Bevöl­ke­rung erneut um Mit­hil­fe bei der Suche nach dem Ver­miss­ten Uwe Zim­mer­mann. Zeu­gen­hin­wei­se wer­den unter der Tele­fon­num­mer 09561/645–0 ent­ge­gen genommen.

Metall­teil auf Fahr­bahn beschä­digt Ölwanne

MEE­DER, LKR. COBURG. Ein auf der Stra­ße lie­gen­des Metall­teil beschä­dig­te am Mon­tag­mit­tag die Ölwan­ne eines VW auf der Kreis­stra­ße CO 17 zwi­schen Mee­der und Großwalbur.

Gegen 13:10 Uhr befuhr ein 65-Jäh­ri­ger mit sei­nem VW die Kreis­stra­ße von Mee­der in Rich­tung Großwal­bur. Beim Über­fah­ren des Metall­teils riss die Ölwan­ne des Autos auf und das Fahr­zeug war nicht mehr fahr­be­reit. Das aus­tre­ten­de Öl lief auf die Fahr­bahn. Das Fahr­zeug wur­de abge­schleppt. Die Cobur­ger Poli­zi­sten ermit­tel­ten, dass das Metall­teil von einem Trak­tor­an­hän­ger stamm­te. Der Besit­zer des Anhän­gers hat­te die­ses schein­bar unbe­merkt wäh­rend der Fahrt ver­lo­ren. Der Sach­scha­den liegt bei 1000 Euro. Die Cobur­ger Poli­zi­sten nah­men einen Ver­kehrs­un­fall mit Sach­scha­den auf.

Poli­zei­in­spek­ti­on Kulmbach

Lang­fin­ger im Kulm­ba­cher Freibad

KULM­BACH Im Kulm­ba­cher Frei­bad ereig­ne­ten sich in kur­zem Abstand 2 Dieb­stäh­le. Am Sonn­tag­abend wur­de aus der Umklei­de­ka­bi­ne die Schwimm­bril­le einer 45jährigen Kulm­ba­che­rin ent­wen­det. Die Bestoh­le­ne bemerk­te den Ver­lust zeit­nah und sprach dar­auf­hin vier ver­däch­ti­ge Per­so­nen an. Die­se hän­dig­ten das Die­bes­gut wie­der aus, konn­ten sich jedoch anschlie­ßend unbe­kannt ent­fer­nen. Die ver­däch­ti­gen Per­so­nen wur­den als Ost­eu­ro­pä­er beschrie­ben. Am Mon­tag­abend, eben­falls gegen 18:00 Uhr wur­de dann aus einem Ruck­sack eine hoch­wer­ti­ge Bril­le samt Etui im Wert von 300,- Euro ent­wen­det. Zeu­gen die sach­dien­li­che Hin­wei­se geben kön­nen wer­den gebe­ten, sich mit der PI Kulm­bach unter der Tele­fon­num­mer 09221/6090 in Ver­bin­dung zu setzen.

Sat­tel­zug gegen Mauer

Veitlahm, Lkr. KULM­BACH Am Mon­tag­mit­tag befuhr ein Lkw mit blau­er Pla­ne und gel­ber Auf­schrift „Wareh­ou­se“ die Orts­durch­fahrt Veitlahm in Fahrt­rich­tung Nie­dernd­o­brach. In einer schar­fen Rechts­kur­ve tou­chier­te der Lkw eine Stein­mau­er, die dadurch nicht uner­heb­lich beschä­digt wur­de. Der Lkw-Fah­rer setz­te sei­ne Fahrt anschlie­ßend fort. Zeu­gen des Unfalls wer­den gebe­ten, sich mit der PI Kulm­bach in Ver­bin­dung zu setzen.