Brass­zi­nie­ren­de Kon­zert­er­leb­nis­se bie­tet die Inter­na­tio­na­le Musik­be­geg­nungs­stät­te auch in die­sem Jahr. Rek­ken­ze Brass lei­tet den Ensem­ble­kurs für Blech­blä­ser, der am 7. und 8. August mit einem Kon­zert im Park der Künst­ler­vil­la in Lich­ten­berg sei­nen schwung­vol­len Abschluss findet.

Trom­pe­te, Tuba, Posau­ne, Horn oder Eupho­ni­um – Brass im Fran­ken­wald lädt zum Tref­fen der Blech­blas­in­stru­men­te. Seit 25 Jah­ren bie­tet die Hofer Blech­blä­ser­for­ma­ti­on Rek­ken­ze Brass im August in Haus Mar­teau einen Kurs für feste Ensem­bles und Ein­zel­teil­neh­me­rin­nen und Ein­zel­teil­neh­mer an. Im Mit­tel­punkt ste­hen die­ses Jahr blas­tech­ni­sche Grund­la­gen, aber auch Büh­nen­prä­senz, Kon­zert­pra­xis und das Zusam­men­stel­len von Konzertprogrammen.

„Die Brass-Kon­zer­te die­ses Kur­ses haben längst Kult­sta­tus. Lei­der kön­nen in die­sem Jahr wegen der feh­len­den Pla­nungs­si­cher­heit die Kon­zer­te bei LIROS und im Kulm­ba­cher Mönchs­hof nicht statt­fin­den. Dafür gibt es am Sams­tag und am Sonn­tag schö­ne Park-Kon­zer­te im Park von Haus Mar­teau in Lich­ten­berg“, so Bezirks­tags­prä­si­dent Hen­ry Schramm im Hin­blick auf zwei beschwing­te Brass-Kon­zer­te zum Abschluss des Ensem­ble­kur­ses. Den Besu­che­rin­nen und Besu­chern wird emp­foh­len, einen Klapp­stuhl mit­zu­brin­gen. Bei Regen müs­sen die bei­den Ver­an­stal­tun­gen lei­der ausfallen.

Abschluss­kon­zert des Ensem­ble­kur­ses für Blechbläser

Sams­tag, 7. August 2021 um 19 Uhr als Gar­ten­kon­zert im Park von Haus Mar­teau, Loben­stei­ner Stra­ße 4 in 95192 Lichtenberg

Sonn­tag, 8. August 2021 um 11 Uhr als Gar­ten­kon­zert im Park von Haus Mar­teau, Loben­stei­ner Stra­ße 4 in 95192 Lichtenberg

Der Ein­tritt ist frei. Kon­zert­be­su­che­rin­nen und Kon­zert­be­su­cher müs­sen Kar­ten vor­ab tele­fo­nisch reser­vie­ren (09288 6495). Bei der Ver­an­stal­tung gilt Mas­ken- und Abstandspflicht.

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen unter www​.haus​-mar​teau​.de

Wei­te­re Infos und täg­li­che News fin­den Sie auch auf den Social-Media-Kanä­len des Bezirks Ober­fran­ken bei Face­book, Insta­gram und YouTube.

Autorin: Moni­ka Hopf