Regio­nal­bus­li­ni­en 201, 203, 203E, 205 und 253 betroffen

Ab Frei­tag, den 30. Juli, bis Frei­tag, den 10. Sep­tem­ber 2021, ist die Nürn­ber­ger Stra­ße zwi­schen Beet­ho­ven- und Bau­hof­stra­ße auf­grund von Erneue­rungs­ar­bei­ten an der Fern­wär­me­lei­tung voll­ge­sperrt. Zudem wird das Tief­bau­amt der Stadt Erlan­gen die Fahr­bahn­ober­flä­che bis zur Sedan­stra­ße unter Voll­sper­rung erneu­ern. In die­ser Zeit kann die Hal­te­stel­le „Erlan­gen Neu­er Markt“ in der Nürn­ber­ger- bzw. Sedan­stra­ße nicht bedient werden.

Ände­run­gen im Überblick

Linie 201: In Fahrt­rich­tung Neun­dorf kön­nen die Hal­te­stel­len „Erlan­gen Arca­den“ in der Güter­bahn­hof­stra­ße (Steig 1) und „Neu­er Markt“ in der Sedan­stra­ße nicht bedient wer­den. Ab „Erlan­gen Bus­bahn­hof“ wer­den die Ersatz­hal­te­stel­len „Erlan­gen Arca­den“ in der Güter­hal­len­stra­ße (Steig 3) und in der Schuh­stra­ße auf Höhe des „Klei­nen Rat­hau­ses“ (Schuh­stra­ße 40) bedient. Danach wer­den alle Hal­te­stel­len in Rich­tung Neun­dorf regu­lär ange­fah­ren. In Fahrt­rich­tung Erlan­gen gibt es auf die­ser Linie wäh­rend der Maß­nah­me kei­ne Änderungen.

Linie 203 und Linie 203E: Die Hal­te­stel­le „Erlan­gen Neu­er Markt“ in der Nürn­ber­ger Stra­ße wird nicht bedient. Die Fahr­ten die­ser bei­den Lini­en enden und begin­nen an der Hal­te­stel­le „Erlan­gen Busbahnhof“.

Linie 205 und Linie 253: Die Hal­te­stel­le „Erlan­gen Neu­er Markt“ in der Nürn­ber­ger Stra­ße wird nicht bedient. Die Hal­te­stel­le „Erlan­gen Arca­den“ in Güter­bahn­hof­stra­ße (Steig 1) wird nicht bedient, Ersatz­hal­te­stel­le ist die Hal­te­stel­le „Erlan­gen Arcaden/​Goethestraße“ (Steig 6 bzw. 7) in der Goe­the­stra­ße. Die Fahr­ten die­ser bei­den Lini­en enden am Steig 7 und begin­nen am Steig 6.

Das Land­rats­amt Erlan­gen-Höchstadt bit­tet alle betrof­fe­nen Fahr­gä­ste um Ver­ständ­nis und um Ent­schul­di­gung für die ent­ste­hen­den Unan­nehm­lich­kei­ten. Wei­te­re Infor­ma­tio­nen zu die­ser Maß­nah­me sind auf der Home­page der Stadt Erlan­gen unter www​.erlan​gen​.de/​v​e​r​k​ehr oder unter https://​www​.estw​.de/​d​e​/​H​o​m​e​/​S​t​a​r​t​s​e​i​t​e​1​/​B​a​u​s​t​e​l​l​e​n​i​n​f​o​s​1​/​B​a​u​s​t​e​l​l​e​n​i​n​f​o​s​/​B​e​e​t​h​o​v​e​n​s​t​r​a​s​s​e​-​N​u​e​r​n​b​e​r​g​e​r​-​S​t​r​a​s​s​e​-​u​n​d​-​B​a​u​h​o​f​s​t​r​a​s​s​e​_​8​6​4​7​2​4​.​h​tml zu finden.