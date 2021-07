Auch Ferien(s)pass 2021 wei­ter­hin erhältlich

Ende näch­ster Woche begin­nen die lang­ersehn­ten und wohl­ver­dien­ten Som­mer­fe­ri­en. Jede Men­ge Zeit also, um das Bam­ber­ger Feri­en­pro­gramm, ver­schie­de­ne Kur­se anbie­tet, oder den Feri­en­pass, der vie­le Frei­zeit­tipps parat hält, auszuprobieren.

Feri­en­pro­gramm

Gan­ze sechs Wochen lang war­tet das bis­lang viel­fäl­tig­ste und umfang­reich­ste Feri­en­pro­gramm der Kom­mu­na­len Jugend­ar­beit Bam­berg mit zahl­rei­chen krea­ti­ven, aben­teu­er­li­chen und span­nen­den Kur­sen, Work­shops, Ver­an­stal­tun­gen und Aktio­nen auf Kin­der und Jugend­li­che ab vier bis 17 Jah­ren. Über 170 Kur­se von zahl­rei­che Ver­ei­nen, Ver­bän­den und Ein­rich­tun­gen sor­gen bei den jun­gen Men­schen für abwechs­lungs­rei­che Stun­den, Tage und Wochen mit Aben­teu­er, Action und neu­en Erlebnissen.

Bereits seit 21. Juni läuft die Anmel­dung für die Kur­se über das Buchungs­por­tal www​.fepro​net​.de/​b​a​m​b​erg. Auf­grund der gro­ßen Nach­fra­ge haben ein­zel­ne Anbie­ter spon­tan Zusatz­kur­se ange­bo­ten. Schnell sein und ein erneu­ter Blick in die Liste der Ange­bo­te auf dem Buchungs­por­tal loh­nen sich also. Für fol­gen­de Kur­se gibt es unter ande­rem noch Plät­ze: Thea­ter, Ten­nis, Jug­ger, Ulti­ma­te Fris­bee, Aben­teu­er Tech­nik, Zum­ba für Kids, Rei­ter­fe­ri­en, Foot­ball, Tan­zen, Mäd­chen­fuß­ball, Tae­kwon­do und Cheerleading.

Wer sich einen Über­blick über die Ange­bo­te ver­schaf­fen will: Das gedruck­te Feri­en­pro­gramm­heft liegt u.a. im Rat­haus am ZOB aus und steht unter www​.stadt​.bam​berg​.de/​f​e​r​i​e​n​p​r​o​g​r​amm zum Down­load bereit.

Das Feri­en­pro­gramm der Stadt Bam­berg rich­tet sich auch an Kin­der und Jugend­li­che mit Han­di­cap. Die Abklä­rung der Unter­stüt­zung erfolgt über die Akti­on „Bam­berg inklu­siv“ der Lebens­hil­fe Bam­berg. Ansprech­part­ne­rin ist Mela­nie Bernt (melanie.​bernt@​lebenshilfe-​bamberg.​de)

Fra­gen zum Feri­en­pro­gramm beant­wor­ten Lena Betz und Jugend­pfle­ger Seba­sti­an Weh­ner unter 0951 87–1543 oder jugendarbeit@​stadt.​bamberg.​de

Feri­en­pass

Das bay­ern­weit aner­kann­te Gut­schein­heft bie­tet Kin­dern und Jugend­li­chen vie­le Tipps für auf­re­gen­de Unter­neh­mun­gen sowie zahl­rei­che Ermä­ßi­gun­gen bzw. Befrei­un­gen von Ein­tritts­prei­sen in der Regi­on Bam­berg und dar­über hin­aus. Der Feri­en­pass 2021 von Stadt und Land­kreis Bam­berg ist wei­ter­hin für 4 Euro bei fol­gen­den Stel­len erhält­lich: Info­thek Rat­haus am ZOB, Info­thek Land­rats­amt, bei den Gemein­de­ver­wal­tun­gen des Land­krei­ses, in allen Geschäfts­stel­len der Spar­kas­se Bam­berg, alle Geschäfts­stel­len der Volks- und Raiff­ei­sen­ban­ken in Stadt und Land­kreis Bam­berg, Rewe Rudel Bam­berg, ERTL-Zen­trum (Spiel­wa­ren­gi­gant) Hallstadt.