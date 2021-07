Bam­berg – Der Fami­li­en­treff im Stadt­teil­zen­trum Löwen­zahn in der Katz­hei­mer­stra­ße 3 in Bam­berg sucht ehren­amt­li­che Helfer_​innen für das neue Schul­jahr 2021/22. Inte­gra­ti­on und Bil­dung ste­hen im Vor­der­grund des Kon­zep­tes, das der Fami­li­en­treff, der von der Erlö­ser­ge­mein­de und der Dia­ko­nie Bam­berg-Forch­heim getra­gen wird, seit vie­len Jah­ren ver­wirk­licht. Die Ehren­amt­li­chen unter­stüt­zen die haupt­amt­li­che Lei­te­rin des Fami­li­en­treffs, The­re­sa Banz­haf, bei den Ange­bo­ten für Kin­der und Fami­li­en. Enga­gie­ren kön­nen sich Inter­es­sier­te in der Haus­auf­ga­ben­be­glei­tung, den offe­nen Ange­bo­ten für Groß und Klein, bei der Gestal­tung und Durch­füh­rung von Krea­tiv­an­ge­bo­ten und in der klei­nen Kin­der­bü­che­rei des Löwenzahns.

Ansprech­part­ne­rin rund um das Ehren­amt im Fami­li­en­treff ist The­re­sa Banz­haf. Sie ist erreich­bar unter Tel. 0951 2083688 oder via Mail: familientreff-​loewenzahn@​dwbf.​de.