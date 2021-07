Prüf­frist bis Ende 2022 verlängert

Die Was­ser­schutz­ge­biets­ver­ord­nung der Regie­rung von Mit­tel­fran­ken vom 28.12.2016 wird in den bei­den betrof­fe­nen Land­krei­sen Erlan­gen-Höchstadt und Neu­stadt a. d. Aisch-Bad Winds­heim vom jewei­li­gen Land­rats­amt vollzogen.

Mit Inkraft­tre­ten der Was­ser­schutz­ge­biets­ver­ord­nung ent­stan­den wie­der­keh­ren­de Prüf­pflich­ten für Anla­gen zum Umgang mit was­ser­ge­fähr­den­den Stof­fen, bei­spiels­wei­se bei der Lage­rung von Heiz­öl oder Die­sel. Das Was­ser­schutz­amt weist dar­auf hin, dass die erste Prü­fung hier­bei bis zum 31.12.2021 erfolgt sein muss. Erneu­te Prü­fun­gen sind in der Regel alle fünf Jah­re fäl­lig. Die Prüf­be­rich­te sind dem Land­rats­amt vorzulegen.

Nach­dem der Baye­ri­sche Ver­wal­tungs­ge­richts­hof in den lau­fen­den Nor­men­kon­troll­ver­fah­ren Zwei­fel an der Recht­mä­ßig­keit der Ver­ord­nung geäu­ßert hat und die end­gül­ti­ge Klä­rung noch eini­ge Zeit in Anspruch neh­men wird, wird die Frist zur erst­ma­li­gen Prü­fung der Anla­gen für den Bereich des Land­krei­ses Erlan­gen- Höchstadt ver­län­gert und auf den 31. Dezem­ber 2022 fest­ge­setzt. Unab­hän­gig von den Prüf­pflich­ten trägt jeder Betrei­ber von Anla­gen die Ver­ant­wor­tung dafür, dass sei­ne Anla­ge den all­ge­mei­nen Was­ser­ge­set­zen, ins­be­son­de­re der Anla­gen­ver­ord­nung (AwSV) entspricht.

Ansprech­part­ner beim Wasserwirtschaftsamt

Bei Fra­gen zur Prüf­pflicht oder zu Anla­gen gene­rell steht das Land­rats­amt Erlan­gen-Höchstadt für Aus­künf­te ger­ne zur Ver­fü­gung. Bei recht­li­chen Fra­gen steht Hans Leuchs unter der Ruf­num­mer 09193 201710 oder per E‑Mail unter hans.​leuchs@​erlangen-​hoechstadt.​de und bei tech­ni­schen Fra­gen Micha­el Schwarz­mann unter Ruf­num­mer 09193 201715 oder per Mail unter michael.​schwarzmann@​erlangen-​hoechstadt.​de ger­ne zur Verfügung.