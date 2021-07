Der Spiel­plan für die neue Sai­son ist da!

34 Spiel­ta­ge mit ins­ge­samt 306 Par­tien … der vor­läu­fi­ge Spiel­plan für die neue Sai­son in der easy­Credit Bas­ket­ball Bun­des­li­ga ist heu­te ver­öf­fent­licht wor­den. medi bay­reuth beginnt die neue Spiel­zeit dem­nach mit einem Aus­wärts­spiel. Zum Sai­son­auf­takt ist die Mann­schaft von Head Coach Raoul Kor­ner am 26. Sep­tem­ber zu Gast in der Sport­hal­le Ost bei den JobStairs GIE­SSEN 46ers.

Im ersten Heim­spiel der neu­en Run­de emp­fan­gen die HEROES OF TOMOR­ROW dann nur drei Tage spä­ter (Mitt­woch, 29. Sep­tem­ber) mit den Veil­chen der BG Göt­tin­gen eben jenes Team, gegen das man die letz­te Spiel­zeit aus­wärts been­det hatte.

Das Sai­son­fi­na­le in der kom­men­den Serie wer­den die HEROES OF TOMOR­ROW erneut aus­wärts bestrei­ten. Dies­mal ist man am 34. Spiel­tag bei den FRA­PORT SKY­LI­NERS in Frank­furt zu Gast.

Auf­grund der Teil­nah­me der BBL-Clubs an den ver­schie­de­nen euro­päi­schen Wett­be­wer­ben, wird es – so die Liga in ihrer Pres­se­mel­dung – noch zu Spiel­ver­le­gun­gen kommen.