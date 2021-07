Dr. Mar­tin Pfeif­fer, Bun­des­tags-Direkt­kan­di­dat von Die Grü­nen für den Wahl­kreis Kulm­bach, star­tet am Diens­tag den 27.07.2021 mit dem Lasten­rad zu einer Kli­ma-Tour durch den Wahl­kreis 240.

Als Beweg­grund für die Tour führt Pfeif­fer an, dass die näch­ste Bun­des­re­gie­rung die letz­te sei , die die 1,5 Grad-Wei­che zur Bekämp­fung der Kli­ma­kri­se stel­len könne.

In vie­len per­sön­li­chen Gesprä­chen will Pfeif­fer des­halb die Bürger*innen sei­nes Wahl­krei­ses auf die Bedeu­tung der Bun­des­tags­wahl auf­merk­sam machen. Das Lasten­rad sei dabei das idea­le Fort­be­we­gungs­mit­tel, um spon­tan mit den Wähler*innen ins Gespräch zu kommen.

Ins­ge­samt sind es über 200 km und 19 Etap­pen die Pfeif­fer zurück­le­gen wird. Vom 27.07.- 05.08.21 wird er hier­für unter­wegs sein. Auf den ein­zel­nen Etap­pen wird es Kul­tur, Poli­tik und Natur geben. So wird unter ande­rem die Bun­des­tags-Frak­ti­ons­vor­sit­zen­de Kat­rin Göring-Eckardt am 28.07.21 in Michel­au zur Kli­ma-Tour dazu stoßen.

Im Land­kreis Kulm­bach besucht Pfeif­fer die die Kom­mu­nen: Kulm­bach, Thur­nau Im Land­kreis Lich­ten­fels besucht Pfeif­fer die die Kom­mu­nen: Alten­kunst­adt, Red­witz, Michel­au, Lich­ten­fels, Ebensfeld.

Im Land­kreis Bam­berg besucht er die die Kom­mu­nen: Zap­fen­dorf, Kem­mern, Rat­tels­dorf, Ober­haid, Viereth-Trun­stadt, Lit­zen­dorf, Hei­li­gen­stadt i. Ofr., Stein­feld, Stadelhofen