Hof – Schwan­ger­schaft, Geburt und Eltern­schaft wer­fen vie­le Fra­gen auf. Eltern füh­len sich leicht ver­un­si­chert oder sind unter­schied­li­cher Mei­nung, was denn nun das Beste für ihr Baby sei? Wie wer­de ich eine gute Mut­ter, ein guter Vater? Was tun, wenn mein Baby trotz aller Lie­be schreit oder nicht ein­schla­fen kann? Wann ver­wöh­ne ich mein Kind – wann set­ze ich Gren­zen und wie? Wie kann ich eine gute, siche­re Bin­dung zu mei­nem Kind her­stel­len? Wie ent­wickelt sich mein Kind am besten? Woher bekom­me ich Unter­stüt­zung, auch finan­zi­ell? Wie füt­te­re, wick­le und bade ich? Mit die­sen und noch mehr Fra­gen beschäf­tigt sich der KURS „ELTERN­FÜH­RER­SCHEIN – GUTER START INS ELTERNSEIN“.

Die­ser fin­det am Don­ners­tag, 5. August 2021, um 19 Uhr Online statt. Schwer­punkt­the­ma ist das Stil­len sowie die Ernäh­rung in der Schwan­ger­schaft und wäh­rend der Stillzeit.

Der Kurs ist kosten­los und rich­tet sich an alle wer­den­den Eltern. Anmel­dung ist bis zum 05.08.2021, 13 Uhr, tele­fo­nisch unter 09281–72119 oder per Mail an petra.​quilitz@​landkreis-​hof.​de mög­lich. Der Zugangs­link wird im Anschluss an die Anmel­dung per Mail ver­schickt. Für den Kurs erfor­der­lich sind ein sta­bi­ler Inter­net­zu­gang, Kame­ra und Mikrofon.