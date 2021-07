easy­Credit Bas­ket­ball Bun­des­li­ga gibt Spiel­plan bekannt

Die easy­Credit Bas­ket­ball Bun­des­li­ga hat den vor­läu­fi­gen Spiel­plan für die Bun­des­li­ga und die Rah­men­da­ten für den Magen­t­aS­port BBL Pokal bekannt­ge­ge­ben. Die Sai­son eröff­net der deut­sche Mei­ster ALBA BER­LIN mit einem Heim­spiel gegen die Tele­kom Bas­kets Bonn. Bro­se Bam­berg ist am ersten Spiel­tag (26. Sep­tem­ber, 15 Uhr) aus­wärts bei der BG Göt­tin­gen gefor­dert. Das erste Heim­spiel fin­det dann bereits am dar­auf­fol­gen­den Diens­tag (02. Okto­ber) gegen die JobStairs GIE­SSEN 46ers statt.

Die ersten fünf Spiel­ta­ge im Überblick:

Sep­tem­ber @Göttingen

Sep­tem­ber vs. Gießen

Okto­ber @Ulm

Okto­ber vs. Heidelberg

Okto­ber @ Braunschweig

Den kom­plet­ten Spiel­plan fin­den Sie am Ende des Artikels.

Bit­te beach­ten: da ins­ge­samt sie­ben Clubs an euro­päi­schen Wett­be­wer­ben teil­neh­men, wird es noch zu Spiel­ver­le­gun­gen kommen.

Der Magen­t­aS­port BBL Pokal wird an fol­gen­den Wochen­en­den stattfinden:

2./3. Okto­ber: Achtelfinale

13./14. Novem­ber: Viertelfinale

19./20. Febru­ar: FINAL FOUR

Die Ach­tel­fi­nal­aus­lo­sung fin­det am kom­men­den Don­ners­tag statt.

Auf­grund der Natio­nal­mann­schafts-Fen­ster wird die Liga in ihrer 56. Spiel­zeit zwei Spiel­pau­sen ein­le­gen. Die­se fin­den im Novem­ber (22. – 30.11.) und Febru­ar (21.02. – 01.03.) statt. Die Hin­run­de endet am 16. Janu­ar 2022, die Rück­run­de vor­aus­sicht­lich am 1. Mai 2022.

Magen­t­aS­port zeigt alle Spie­le der easy­Credit BBL live. Dar­über hin­aus gibt es aus­führ­li­che Hin­ter­grund-Berich­te, Inter­views, Ana­ly­sen, Bei­trä­ge zu Spie­lern, Klubs, die Tops der besten Aktio­nen. Immer sonn­tags ab 17.45 Uhr läuft das „Courts­ide Live“ Top-Spiel zum Abschluss des aktu­el­len Spiel­tags – mit den High­lights und einem Aus­blick auf die neue Bas­ket­ball-Woche. Das umfas­sen­de Paket wird wei­ter­hin über das TV-Ange­bot Magen­ta TV sowie auf www​.magen​t​as​port​.de im Web oder über die Magen­t­aS­port-Apps für Tablet, Smart­pho­ne, TV Strea­ming und Smart TV zu ver­fol­gen sein.

Kom­plet­ter Spielplan

BBL, Datum, Heim, Gast