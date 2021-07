Stadt­rä­tin Dr. Bea­te Kuhn, Fach­ärz­tin für All­ge­mein- und Inne­re Medi­zin, fei­ert am Sams­tag, 31. Juli, ihren 60. Geburts­tag. Die Jubi­la­rin gehört dem Stadt­rat Bay­reuth seit Mai 2002 an, ist stell­ver­tre­ten­de Vor­sit­zen­de der SPD-Stadt­rats­frak­ti­on, Bezirks­rä­tin und war von 2008 bis 2020 3. Bür­ger­mei­ste­rin der Stadt Bay­reuth. Dr. Kuhn ist Mit­glied im Ältesten‑, Jugend‑, Konzessionsvergabe‑, Kul­tur- und Sozi­al­aus­schuss sowie in der Kom­mis­si­on für die Städ­te­part­ner­schaft mit La Spe­zia, der Stadt­ent­wick­lungs­kom­mis­si­on und der Kom­mis­si­on zur Umbe­nen­nung von Stra­ßen. Sie ist außer­dem Mit­glied im Auf­sichts­rat der Kli­ni­kum Bay­reuth GmbH, im Kran­ken­haus­zweck­ver­band Bay­reuth und in der Dele­gier­ten­ver­samm­lung der Deut­schen Sek­ti­on des Rates der Gemein­den und Regio­nen Euro­pas. Fer­ner ist Dr. Kuhn Pfle­ge­rin für die Altstadtschule.