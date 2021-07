Bay­reuth - Auf­grund der bevor­ste­hen­den Som­mer­fe­ri­en kommt es bei den Öff­nungs­zei­ten des Medi­en­zen­trums Bay­reuth zu Ver­än­de­run­gen. Die Ein­rich­tung ist vom 30. Juli 2021 bis 6. August 2021 sowie vom 6. bis 13. Sep­tem­ber 2021 von 8.30 Uhr bis 11.30 Uhr geöff­net. Vom 9. August bis 3. Septem­ber 2021 bleibt sie geschlos­sen. Ab dem 14. Sep­tem­ber 2021 gel­ten wie­der die übli­chen Öff­nungs­zei­ten: Mon­tag bis Don­ners­tag von 8 Uhr bis 16 Uhr und Frei­tag von 8 Uhr bis 12 Uhr. Der Down­load von Online­me­di­en ist jeder­zeit mög­lich.

Bestel­lun­gen und Anfra­gen kön­nen per Fax unter 0921 25-1584 oder per Mail an verleih@medienzentrum-bay​reuth​.de erfol­gen.