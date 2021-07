Bam­berg – Nach­dem der Sie­ben-Tages-Inzi­denz­wert an fünf auf­ein­an­der­fol­gen­den Tagen für den Land­kreis unter 25 liegt, ent­fällt die Mas­ken­pflicht am Platz in den Schu­len ab der fünf­ten Jahr­gangs­stu­fe ab kom­men­dem Dienstag.

Der Fach­be­reich Gesund­heits­we­sen beim Land­rats­amt Bam­berg emp­fiehlt mit Blick auf die begin­nen­den Feri­en, die Mas­ken wäh­rend der weni­gen ver­blei­ben­den Schul­ta­ge frei­wil­lig zu tra­gen. Das gibt dem Fach­be­reich Gesund­heits­we­sen bei einer Infek­ti­on in einer Schul­klas­se grö­ße­ren Spiel­raum bei der Anord­nung von Qua­ran­tä­ne­maß­nah­men. Ohne Mund­schutz die kom­plet­te Klas­se für zwei Wochen in Quarantäne.