Das Stadt­bau­amt der Stadt Forch­heim teilt mit, dass eine Erhe­bung der vor­kom­men­den Fle­der­maus­ar­ten vom 23. bis 26. Juli 2021 in der Innen­stadt der Stadt Forch­heim durch­ge­führt wird. Unter­stützt wird das Vor­ha­ben durch das städ­ti­sche Amt für öffent­li­ches Grün, das Bür­ger­wis­sen­schafts­pro­jekt „Fle­der­maus­mo­ni­to­ring in Stadt und Land­kreis Forch­heim“ und den Fach­be­reich „öko­lo­gi­sche Kreis­ent­wick­lung“ des Land­rats­am­tes Forchheim.

Hin­ter­grund der Erhe­bun­gen im Stadt­ge­biet ist die Umset­zung des Licht­ma­ster­pla­nes und des­sen arten­schutz­recht­li­che Aspek­te. Mit Instal­la­ti­on von 20 soge­nann­ter „Bat­Cor­der“ in der Nähe mög­li­cher Fle­der­maus­flug­bah­nen wer­den die Ultra­schall­ru­fe der Tie­re erfasst. Anhand die­ser Auf­zeich­nun­gen sind Rück­schlüs­se zu vor­kom­men­den Arten und Flug­rou­ten mög­lich. Da die Gerä­te über drei Näch­te auf­zeich­nen, wird mit Daten im Umfang meh­re­rer Giga­byte gerech­net. Die „Bat-Cor­der“ hän­gen am Para­de­platz, am Markt­platz, in der Haupt­stra­ße, am Histo­ri­schen Rat­haus und an der Kai­ser­pfalz, im Krot­ten­tal, an der Spi­tal­kir­che, an der Wie­sent und an ande­ren Messpunkten.

Bei der Illu­mi­na­ti­on von Gebäu­den muss vor der Instal­la­ti­on geprüft wer­den, inwie­fern sich die­se nega­tiv auf die Lebens­räu­me und Quar­tie­re von Fle­der­mäu­sen aus­wir­ken könn­ten, um dann ver­träg­li­che Lösun­gen zu fin­den. Die Unter­su­chung der Arten­grup­pe der Fle­der­mäu­se ist hier­bei nur ein Teil der nöti­gen Erhebungen.

Ein beson­ders inter­es­san­ter Stand­ort für Mes­sun­gen ist der Bal­kon der Lot­to­An­nah­me­stel­le Kef­fer­stein an der Wie­sent im Bereich der Hunds­brücke, der freund­li­cher­wei­se hier­für genutzt wer­den darf. Da Fle­der­mäu­se auch ger­ne über dem Was­ser jagen muss eine Beleuch­tung auch hier natur­schutz­recht­li­che Belan­ge berücksichtigen.